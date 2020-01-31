【營事檔案】蓮藕餅　意頭好又健康

蓮藕蓮藕，寓意「年年都有」，因此蓮藕是新年菜中不能少的食物。今次會教大家煮蓮藕餅，製作過程非常簡單，而且老少咸宜。

【留意蝦肉進食分量】

主要材料蝦滑，其脂肪含量低，也是很好的蛋白質來源。雖然蝦肉是健康的肉類，不過對比其他肉類，也屬於較多嘌呤的選擇，所以患痛風和尿酸高的人士應該避免經常大量進食。而蓮藕在眾多蔬菜之中，纖維含量數一數二，每100克已經有4.9克纖維，也可以為這道菜式增添口感。

【蝦皮補鈣又易入口】

另外，材料方面也加入了蝦皮，蝦皮口感很軟，容易入口，而且含有豐富的鈣質，每100克的蝦皮便含有991毫克鈣質，而20克蝦皮的鈣含量便等於約大半杯牛奶的鈣含量，因此對於不喜歡喝牛奶或對奶敏感的人士，還有發育中的小朋友，蝦皮絕對是補充鈣質的好選擇。另外，攝取足夠的鈣質有助強健骨骼，減低日後出現骨質疏鬆症的機會。

【上班族帶飯好選擇】

這道菜也非常適合帶飯，打工仔不妨可以參考一下今次的食譜，為自己準備一頓營養豐富又美味的午餐。大家可以預先烹煮蓮藕餅，待完全冷卻後，可放入密封的保鮮容器，然後放入冰箱或雪櫃，並在進食之前，將蓮藕餅解凍，最後加熱即可。

【蓮藕餅】

材料：

蝦滑 300克

蓮藕 1/4條（100克）

蝦皮 20克

冬菇 6粒

葱粒 適量

生粉 適量

調味料：

生抽 1茶匙

糖 1/2茶匙

鹽 1/4茶匙

做法：

1.先浸軟冬菇，去蒂，瀝乾水分，切粒，備用。

2.洗淨蝦皮，備用。

3.洗淨蓮藕，去皮，切粒，備用。

4.將蓮藕粒丶冬菇粒丶蝦皮及葱粒加入蝦滑中，並加入所有調味料，拌勻。

5.將蓮藕餅搓成圓餅狀，並輕輕拍上生粉。

6.以中小火把平底鑊燒熱，加入少許油，將蓮藕餅煎至全熟及金黃色，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。