【特約報道】團年大餐與新年開年飯吃到飽飽滯滯、消化不良，有人會選擇服胃藥、喝濃茶、吃水果，近年還流行飲用「水克非爾(Water Kefir）」，連天后鄭秀文都是其擁躉，是新一代健康排毒飲品。就像乳酪是用奶發酵，水克非爾是用水，加入糖和水克非爾菌發酵兩天製成。在發酵過程中，促使各種維他命和有機酸融合，製造出活性的酵素益生菌，幫助身體自製酵素和維他命，促進消化、排除毒素、提升免疫力。

水克非爾製作方法簡單，不少人自己動手炮製，還會自己培植水克非爾菌。不過以我做過N次白老鼠、得過腸胃炎、食物中毒、無特別效果後的經驗所得，發酵技術和儲存監控是非常重要！酵素和益生菌活性極易受到破壞，所以製作過程和環境一定要經嚴密監控，就連盛載的器皿也必須用阻隔光、熱、空氣的瓶身，避免氧化和再發酵而引發活性變化的情況。

所以大家想真正安全有效地排毒瘦身，切忌胡亂自行發酵排毒飲品。我自己多年來，只會飲用有信心保證的AK安康排毒酵精，能確保酵素的活性，以及喝進肚子的，都是酵素精華。反覆飲用酵精，逐漸排便少味，腸道更暢通；皮膚光滑，黑斑減淡；就算每晚睡得少，精力仍比以前好。

新年吃太飽或是排變不順時，喝一小杯排毒酵精，隔天就會很順暢。喝後肚子會一直咕嚕咕嚕叫和多了放屁，能感受到活性酵素在腸道發揮消化和分解毒素的作用。新年大餐後，必飲。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。