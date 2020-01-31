萬希泉推出全新副線品牌「AMAN」　打造藍寶石玻璃陀飛輪腕表

【特約報道】藍寶石玻璃腕表近年於高級鐘錶工業引發新潮流，藍寶石玻璃的硬度僅次於鑽石，製作難度極高。向來愛向高難度挑戰的香港陀飛輪品牌萬希泉，經過近兩年時間研發，終成功掌握藍寶石玻璃切割技術，並創立副線品牌「AMAN」，推出由藍寶石玻璃打造、全球限量200枚的Five Elements–Metal陀飛輪腕表。

「AMAN」是指和諧、平衡，這與中國古代哲學中的「五行」概念如出一轍。Five Elements–Metal陀飛輪腕表率先以五行中的「金」為主題，「金」的代表颜色是白色，從全透明的藍寶石玻璃表殼中，透視出金屬製的陀飛輪零件。

於直徑約45毫米的藍寶石玻璃表殼上，飾以兩個交叉重疊的五角形，象徵五行，同時亦代表十全十美。除了表殼用上藍寶石玻璃外，品牌連機芯的基板亦用上藍寶石玻璃材質打造，把透視度做到淋漓盡致。

陀飛輪視窗置於9時位置，配合夜光時間刻度及指針，令設計增添時代感。此系列腕表選用振頻每小時達28,800次，配備65小時動力儲存的雙發條驅動陀飛輪機芯，走時穩定、精準。

為配合藍寶石玻璃表殼，此系列腕表配備加入快速裝拆系統的半透明氣相膠表帶，以及白色氣相膠鱷魚皮混合表帶，方便用家拼湊出不同風格。對每個細節都一絲不苟的萬希泉，更特製了一個全透明的「星形」表盒，成就出一件藝術品。