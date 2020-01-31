FoodieCurly鬈毛妹：海南島平民美食（下）人氣食肆

上星期帶大家到海口騎樓老街，吃過打卡陳記湯飯及清補涼糖水後，今天分別介紹海口和三亞兩間好吃又人氣的食肆。

一、福山咖啡館

海南島給人的印象就是椰林樹影，不拍幾張陽光海灘照，怎回去見鄉親父老？想不到在海口都有這樣的餐廳，說的是在海邊的「福山咖啡館」，每天早上8時營業，何不來吃個靚早餐，開始一個Good Morning？

餐廳設有室內及室外座位，在好天的日子，大部分人都會坐到外邊，因為大片的椰樹林和沙灘就在旁邊，徐徐海風，十分舒服。食物可以點全天候的「特色套餐」，RMB$38有齊飲品、煎蛋、麵包、炒粉或湯粉，好豐富！亦可以試試特色的糕點，如綠緣糕、咖啡糕、煎金絲餅等。

二、一塊豆腐私房菜

鏡頭一轉，我們已來到三亞。話說有一晚工作完畢，隨便搜尋一下附近有甚麼好吃，竟給我發現附近「爆星」的「一塊豆腐私房菜」，心想「有無咁勁呀」，是不是造馬呀？懷着半信半疑的心情來到。

「一塊豆腐」在三亞共有三間分店，我們去的是友誼路的一家。來到是晚上七時多，開始要等位，門口的「知客」是一位穿古裝的男士，很有趣。入座後看看餐牌，發現餐廳一如其名主打豆腐，此時豆漿剛好賣完，最後兩杯斟了給我們，熱辣辣又有豆香，很放心點豆腐菜式啦，一口氣要了「一塊豆腐」(RMB$39) 及「嫰豆腐牛肉」(RMB$69)，我更喜歡前者，真的只是一磚巨型豆腐，附以三款調味料，因為豆腐很香，我覺得簡單地用香葱豉油已很好。

另一道推介菜式是「小壓鍋雞手土豆」(RMB$68) ，鳳爪炆得又腍又香，微酸微辣，加上我好喜歡的薯仔，太美味了；「五層夾肉餅」(RMB$35) 也煎得香脆，簡單而美味。吃到這裏，我都給餐廳送上五星評級，「爆星」絕對是堅過石堅！

福山咖啡館

地址：海口市濱海大道160號印象海南劇場附樓一樓

營業時間：每天08:00-23:30

一塊豆腐私房菜

地址：三亞市天涯區友誼路85號

營業時間：每天10:00-22:00