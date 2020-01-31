韓式復古自拍亭　同Oppa去打卡

極具話題性的韓式復古四格自拍SNAPIO早前登陸了K11購物藝術館，大玩復古風的黑白照效果成功吸納一眾文青來朝聖；今個情人節，更推出期間限定的情人節相框！（互聯網）

相信不少情侶和閨密都曾經拍過貼紙相，不過近年的貼紙相機和店舖都買少見少了！最近K11藝術購物館就設置了極具話題性的SNAPIO韓式復古四格自拍亭，韓式復古相分為四格和黑白彩色，更可自行搭配不同顏色的邊框；今個情人節，更推出了期間限定的情人節相框，大家只需於K11購物藝術館內指定商店作任何電子消費，成為KLUB 11會員後，就可憑單免費體驗一次，各位就趁著佳節，與另一半或好友重新感受一下拍貼紙相的樂趣吧！

除了SNAPIO韓式復古四格自拍亭，場內還有四大打卡熱點，包括適合一眾「粉紅控」的巨型粉紅方塊「過三關」、充滿藝術氣息的40米巨型塗鴉藝術牆、玩味十足的巨型英文字藝術裝置和記下各人的歡笑時刻巨型SMILING WALL。除此之外，K11亦於指定日子開辦了皮印花革工作坊和永生花工作坊，讓大家為摯愛親手製作獨一無二的禮物，喜歡DIY的朋友記得不要錯過了！

「皮印花革工作坊」

日期：2月7日至9日（星期五至星期日）

時間：12:00pm-3:00pm及4:00pm-7:00pm

地點︰Il Bisonte（K11購物藝術館地下G12號舖）

「永生花工作坊」

日期︰2月8日（星期六）

時間︰11:00am-1:00pm

地點︰K11購物藝術館B2層chi K11藝術空間