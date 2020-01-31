粉嫩桃花妝　讓你散發粉紅泡泡

再過一天就踏入2月了，在這個月我們即將迎來的是一年裏最甜蜜的其中兩個節日──元宵節和情人節。女士們或會問：「假如我仍是單身或桃花運不夠強怎麼辦？」拜託！現在是甚麼年代？不夠強就「妝」備起來，給自己化一個桃花妝增強戀愛運，主動出擊脫單啊！有另一半的女生也適合化此妝，因為

粉嫩色調予人浪漫甜蜜之感，同時也讓人聯想起桃花，說不定會讓你倆的戀愛升溫更加Sweet！今個2月，就讓我們一起洋溢在粉紅色的泡泡裏吧！

今次示範的桃花妝，重點落在眼睛之上，但就破格地將顏色放在眼底位置；

上眼皮只塗上薄薄一層透明帶閃眼影去突出眼部輪廓，而眼底就用兩種相近、卻能看到變化的粉色眼影去營造漸變效果。之後再以淺粉色和酒紅色胭脂代替高光和陰影掃在臉上，妝容便會加倍粉嫩，綻放青春活力。

唇部方面，女士們可塗上適合自己的粉紅色唇膏，但粉紅色別塗得太深、太實，淡淡的已足夠營造粉紅嘟嘟唇妝效。只要拿捏得好，粉粉的妝容也可散發一點點霸氣。記住每一位女生都是某人心目中的小公主，都會有自帶粉紅的那些瞬間，在那天來臨之前，不妨自己先做一個勇於展現自信美的小女王！

化妝師：Shirley Wong@NARS Senior Make Up Artist