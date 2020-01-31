三界五行：肖龍─眾望所歸　樹立權威

生肖屬龍的人，今年與太歲三合，而且有國印、歲合、三台、華蓋四顆吉星拱照，是大有成就的好時年。

國印是貴人星，顧名思義是一國之印，相當於傳國玉璽。國印對官祿、事業有很大幫助，公司高層、做官的，步步高陞，打工仔可以得到上司的重用。歲合是有天時之利，與太歲合得來，得到太歲的垂青。三台是古時大官出巡時，前呼後擁，坐在大轎，威風八面，也象徵得人和，受人擁戴。國印、歲合、三台匯聚一起，就是集天時、地利、人和於一身。華蓋本來指帝王將相頭上遮蔭那把大羅傘，玄學則視為才華得展、心靈清靜。由此可見，屬龍的人，今年學業、事業都有長足進步。家庭主婦和退休人士，可利用空餘時間，學習自己有興趣的科目，琴棋書畫，也可以信仰宗教，潔淨心靈。

但是，三顆凶星也不可小覷：官符、五鬼、披頭。官符主官非，也會為當官或公司阿頭帶來麻煩，可能是失職，可能是權力鬥爭。五鬼對個人健康、財運、工作安全以及家人生活有負面影響。披頭受心情和環境影響而灰心頹喪。

綜合整個流年星盤而言，屬龍的人，要做到進取不忘穩健，奉公守法，注意保持自己優秀形象，而且要謙虛謹慎，不要得意忘形。勝不驕，敗不餒，才可以立不敗之地。

方向宇