香港高等教育科技學院（THEi）「廚藝及管理（榮譽）文學士」畢業生余巧琳（左）及四年級學生馮智慧（右），決定將興趣發展成事業，經營製作獨特字母蛋糕的網上蛋糕店。（郭凱敏攝）

今日大年初七「人日」，人人生日的大日子，怎可少得甜品？！

近年愈來愈多專業的廚藝課程，以便喜歡烹飪的年輕人追夢，像香港高等教育科技學院（THEi）「廚藝及管理（榮譽）文學士」畢業生余巧琳（Jan）及四年級學生馮智慧（Angel），決定把興趣發展成事業，2018年成立網上蛋糕店「Jovial Patissier」。選用健康的食材，蛋糕造型則以獨特的字母為設計，希望為大家生活添上歡樂。

除廚藝及餐飲技巧外，課程還涵蓋市場管理學、行政會計、創業學等知識，對她們創業有莫大幫助。Jan說：「如行政會計這科教我們計算成本、分析財務狀況等。市場管理學這科則幫我們思考品牌建立、推廣市場等。為店舖或品牌改名，其中要考慮名字是否動聽，『Jovial』讀落不錯。此字譯作歡樂，我們希望為客人製作獨一無二的字母蛋糕，帶給他們歡樂。再者這名字包含我倆英文名的一些英文字母，以此命名，別具意義。」

所謂「萬事起頭難」，Angel說：「創業初期主要靠口碑，在網上平台推廣。剛創業適逢母親節，收到很多訂單，對初出道的我們，是一支強心針。有生意豈可不接？！最終在1、2天內不停工作，完成所有訂單（50多個蛋糕）。這次經驗教我們體會到做生意也應量力而為。」2019年5月，更被一間台北酒店邀請她們親赴當地，參與酒店母親節期間限定店，再次證明默默耕耘，總會被人賞識的一天。

她們亦把握機會參加創業比賽，累積實務經驗，一旦勝出，更可得到創業支援。如早前參與THEi創立的「Innov8初創培育計劃」，成為三隊優勝隊伍之一，獲得學院提供支援，大大減輕經營成本。創業不久，收支已達平衡，現時每月訂單數目約80至100張。

課程資料

課程名稱：廚藝及管理（榮譽）文學士

舉辦院校：香港高等教育科技學院（THEi）

入學要求：申請一年級（修讀年期為4年）：DSE取得中文及英文達第3級或以上，以及數學、通識教育、其中一科選修科達2級或以上；或同等學歷。申請三年級（修讀年期為2年）：畢業於相關副學位課程。