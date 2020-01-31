今晚食乜：牙買加風慢煮雞上髀

愛雞肉料理的朋友注意了，除了中日西式烹調方法外，IG@immaculatebites就教大家炮製富牙買加風味的雞肉料理。當中特意選用棕醬（Browning Sauce）來作燉煮，為菜式增加甜度和顏色，這款醬汁在精品超市或網上商店都選購得到。

雞上髀與醃雞材料拌勻後，蓋上保鮮紙放入雪櫃醃至入味，如果有時間的話，最好醃過夜。輕煎香表面後，倒入同蔬菜粒和各種香料煮勻的醬汁來慢煮，想醬汁濃味一點可加雞湯，否則加水也可以，煮出來的雞肉味道濃郁而肉質嫩滑，無論配米飯或豆類等來吃都咁好味。

醃雞材料：

雞上髀 5至6塊

鹽 1茶匙

雞粉 半茶匙

薑蓉 半茶匙

蒜蓉 1茶匙

白胡椒 半茶匙

鮮百里香 1茶匙

煙熏紅椒粉 半茶匙

葱粒 2條

燉煮材料：

芥花籽油 2湯匙

黃糖 1湯匙

洋葱粒 1個

蒜蓉 1茶匙

茄醬 2湯匙

棕醬 1茶匙

鮮百里香 1茶匙

辣椒醬 1茶匙

煙熏紅椒粉 1.5茶匙

燈籠椒 2個

白胡椒 半茶匙

雞湯或水 3/4茶匙

鹽 少許

做法：

1.雞上髀用醃雞材料拌勻，放入雪櫃最少1小時以上。

2.燒熱油，先將雞皮一邊下鑊，大約煎3至4分鐘至金黃色，盛起雞件和多餘的油。

3.鑊內剩約2湯匙油，倒入洋葱碎、辣椒、紅椒粉、蒜蓉、黃糖、茄醬、燈籠椒、白胡椒、百里香和鹽炒勻。

4.加入雞湯或水煮滾，倒入棕醬拌勻。

5.放入雞上髀，倒入醬汁，加蓋慢火煮約3至4小時即可享用。