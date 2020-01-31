飲食嘗識：全家團圓　新春應節雙生兒

糖不甩（左）及炸湯圓都是新春期間的大熱甜食，兩者看起來很相似，但無論口感、材料及做法都各異。(張群生攝)

春節期間的應節食品多不勝數，相信最受歡迎的，一定是寓意合家團圓的炸湯圓。其香脆的芝麻外層，包着又香又滑的芝麻餡料，口感豐富又滋味。至於同樣都圓碌碌的糖不甩，由於同屬圓渾飽滿的美味甜品，因此亦是農曆年期間的人氣食品。

糖不甩是將煙韌軟綿的糯米沾上花生、椰絲、黃糖等配料，吃起來香甜卻不膩口。原來炸湯圓和糖不甩，不但看起來很相似，而且都是用糯米粉為原材料，到底兩者到底有何不同之處呢？不如就等得獎名廚陳國強師傅和大家介紹一下。

陳師傅表示，糖不甩材料有糯米粉、水、椰絲、芝麻、花生碎和黃糖。至於炸湯圓的材料，就有澄麵、糯米粉和豬油，而餡料就是黑芝麻和牛油。兩者除材料各異外，做法亦很不同。炸湯先將黑芝麻加牛油及沙糖搓成餡料，另要混合糯米粉、沙糖、豬油、澄麵加水搓成糯米皮，再將糯米皮包裹黑芝麻餡，沾上未炒過的芝麻搓成圓球狀去炸。而糖不甩的做法，則相對比較簡單，先將椰絲混合黃糖、花生碎及炒香的芝麻，成為糖不甩的配料。然後將糯米粉逐少加入清水，搓成粉糰，放入水中煮熟浸在片糖水中，最後沾上配料即可。