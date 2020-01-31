機能服的「黃金時代」

由張晨（Smirk）及李宥（Leo）共同主理的台灣服裝品牌GOOPiMADE，創牌以來一直都以機能服裝設計作主導，多年來品牌都想將丹寧布料獨特的質感結合旗下的機能服設計之上，可惜一直無法尋找到合乎品質要求的丹寧布料，既然無法以一己之力去完成，GOOPiMADE就決定找來由王心偉（Shinway）主理的另一台灣服飾品牌SYNDRO合力打造出名為「Golden Age」的聯名系列，運用日本製頂級丹寧布料並結合兩牌獨有個性，創作出一系列糅合古着軍裝及戶外機能的限量單品。

GOOPiMADE x SYNDRO聯名系列「Golden Age」分別有兩個褸款、一款衞衣及一款長褲登場，當中主打的Arctic Cowboy Reversible Ranch Parka，設計靈感源自M-51 Fishtail Parka及N-3B Parka兩款經典軍褸，但剪裁輪廓及袋口設定都重新設計成更乎合當代的機能美學，而且褸款更可以雙面着用，用上10oz丹寧布料打造的另一面，袋口設計更為簡潔，於靛藍色調下呈現出另一種簡約氛圍。另Boro Explorer Patchwork Mountaineering Smock及Needle Man Loose Fit Sweatshirt兩者則同樣用上寬鬆剪裁設計，並於正面以人手縫上從古着軍服拆解具歷史價值的拼接古布，令每件Smock及Sweatshirt都可以擁有獨一無二的色落效果。

此外，聯名系列所推出的Paratrooper Multi-Pocket Army Pants與Boro Explorer Patchwork Mountaineering Smock一樣採用日本製純棉軍用布料去打造，穿着感及經歷數回清洗後的色落效果同樣出色，設計結合美軍經典褲款Fatigue Pants及BDU Pants（Battle Dress Uniform）的機能細節，創作團隊更為褲款改用上闊下窄的立體剪裁，藉此為機能性褲款注入一份街頭潮流風格。