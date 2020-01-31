墨爾本直擊！澳洲網球公開賽眼看手動

對於網球迷來說，最興奮莫過於能親身觀賞網球四大滿貫賽事，見識一流選手在場交鋒的精彩比賽！心動不如行動，我便出發去澳洲墨爾本，觀賞了其中一場的澳洲網球公開賽（Australian Open，下稱澳網），除了高手過招叫人拍爛手掌，網球場外亦有多種玩樂項目可供體驗，身處其中似足嘉年華會般多姿多采，叫人玩足大半天也嫌不夠！

爆冷溫床 過癮觀賞

於每年1月下旬舉行的澳網，雖然已有過百年歷史（於1905年創辦），但仍是四大滿貫賽事中最年輕的一個。對於網球迷來說，澳網的娛樂性夠晒豐富，事關經常出現爆冷的賽果，不少球評歸咎於大部分頂級選手都從氣候截然不同的北半球過來參賽，不適應下導致如此情況。另外，亞洲選手在此賽事經常都有好表現，先有鄭潔及晏紫的雙打組合於2006年奪得女雙冠軍，單打方面，中國名將李娜更於2014年摘冠，上年的女單冠軍則是日本的大坂直美呢！

前往比賽場地墨爾本公園是距離市中心約15分鐘的路程，相當就腳。公園內分別有Rod Laver Arena、Melbourne Arena及Margaret Court Arena三個觀賞賽事的場館。作為標準網球迷，當然要買入場館欣賞的Stadium Tickets，我便進入可容納約15,000名觀眾的Rod Laver Arena，觀賞了拿度鬥烏戈．德利恩的賽事。該場館頂部可關閉，無懼風雨及酷熱等情況。而且2008年，場地因一眾選手投訴地板色彩太刺眼影響判斷，所以把多年沿用的綠色場地轉為粉藍色，並將該色調註冊為「澳網純正藍」。於場館睇波感覺亦寧舍不同，雖然不能像足球和籃球賽事般大聲吶喊，但當球員抽擊得分或大意錯失，所有人同時高呼或嘆氣，其實也相當過癮呢！

球場之外 娛樂滿分

假如你想慳番筆兼玩埋一份，售價相對便宜的Ground Pass其實是不錯選擇。早上10點可進入Melbourne Arena會場，建議不妨先走訪周邊分布的球員訓練用小球場，皆因可能如我一樣有機會碰到上屆女子單打冠軍大坂直美等名將。然後再到Rod Laver Arena周邊行逛，那裏有澳網的服裝和紀念品專門店，以及可與澳網特大的男女獎盃仿製品合照，再到防曬產品試用及派發專區做好防曬工夫。加上還有不少贊助商的遊戲攤位可玩，當中以發球速度測試和VR網球試玩最受歡迎。玩得累了，購買Ground Pass的更有帽子或地蓆附送，讓大家可安心於場內多部大電視下欣賞球場。如想與小朋友同樂的，免費入場並設有小型網球場和嬉水設施的AO Ballpark，可讓大家一邊看球賽一邊共享天倫。想醫肚的話，大小場館周邊則有主要來自墨爾本市的美食攤位，肯花費多一點的話，更可享用包羅各國美食兼米芝蓮級數的AO Chef Series餐廳，品嘗精美佳餚。

澳洲網球公開賽

地址：Melbourne Park, Olympic Blvd, Melbourne VIC 3001

入場費：Ground Pass售AU$49起（約HK$255）、Stadium Tickets售AU$62起（約HK$322）