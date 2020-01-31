玄學冷知識：12星座與塔羅（3）

來到了最後一期，這期要講的是射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座，到底這四個星座又是對應著甚麼塔羅牌呢，不賣關子了，一起往下看吧。

【射手座，11月23日-12月21日】

射手座對應的是14號“節制牌”，在這張牌中的是一位站在池塘邊的天使，整張牌給人一種很溫和的感覺。天使給人的印象是誠實的、真心的和值得信任的，這些同樣是射手座的個性特徵。牌中的天使一隻腳在岸邊，一隻腳在池裡，雙手拿著兩隻金杯，在混合裡面的水。以上都是在追求一個中庸之道的表現，因此射手座的人也很會調和不同的事情和關係，十分的圓滑，反應也很快。但有時候脾氣會有一點急躁，生氣的時候比較固執，欠缺了一絲溫和。

【摩羯座，12月22日-1月19日】

摩羯座對應的是15號“惡魔牌”，這裡的惡魔代表了對世俗的追求，如果適當的控利自己對物質的渴望，那會為擁有者帶來很強的前進力、耐力和意志力，支撐著他們一步一步的走向人生事業的顛峰。做人嚴謹且觀察力強，因此可以較為容易的發現一些細節的位置，幫助自己慢慢成長。但如果對物質有太深的執念，就會很容易忽略了身邊人的感受，也會因自己過強的信念而顯得不易交往。

【水瓶座，1 月20日-2月18日】

水瓶座對應的是17號“星星牌”，星星牌中的女人一絲不掛，沒有束縛、無所隱藏，証明她向往自由。瓶子中流出的水看似是源源不絕的也代表了她永不止境的創意和想像。代表意識的陸地和代表潛意識的池塘的水相連，証明她對世界的意識很受潛意識影響。祟尚自由、由心而動、充滿創意都是水瓶座的個性特徵。他們比起因現實而改變自己，更偏向為想法去改變現實。但有時候想法過於理想法、行為不按章法，會令別人無所適從。

【雙魚座，2 月19日-3月20日】

雙魚座對應的是18號“月亮牌”，它是十二個星座裡的最後一個。塔羅中的月亮並不是浪漫的存在，它用微弱的光照向未知的路，更多是映照人們內心的不安與恐懼。它深入人們的內心去發掘最深的一面。因此，雙魚座的人多愁善感，對任何事都較為敏感，會因別人的情況而改變，會像月亮一樣用溫柔的光去照耀身邊的每一個人。容易付出真心，容易受到傷害，喜歡幻想，因此時喜時悲，擅長溶入人群，但容易掉失自我。

不論是星座還是塔羅都不能準確的划分和定義每一個人，畢竟我們都是獨立的個體，但是我們可以從中去思考自己過往的人生，保留好的品質，用往後的每一天去改善不好的或阻礙自己前進的無形物。希望我們每一天都為比昨天活的更好、更優秀而努力。