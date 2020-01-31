【美女饕廚】法國餐篇：失而復得×2

久違了的法國餐廳，今年再奪3星，應約再品嘗巧手滋味。（作者提供）

這間法國餐廳，我已經好幾年沒光顧了，今次應朋友要求，再次來臨。餐廳位於五星級酒店裏，可以邊吃邊欣賞香港美麗的夜景，而前幾年一次失手跌了星，經過不斷創新努力，今年又奪回3星米芝蓮。

我當日選了廚師推介，以海鮮為主。餐前小吃共有3款，全部放在寶盒裏，我最喜歡是中間的魚子Balik Salmon，帶着獨特的煙熏香。

第一道菜來了，是阿拉斯加蟹肉配俄羅斯魚子醬，擺盤和顏色非常奪目，魚子醬有效帶出蟹肉的鮮味，極度香甜。

第二道菜是法國生蠔配海鮮啫喱，生蠔十分鮮甜肥美，配上蠔水及海鮮湯造成的啫喱、青檸Cream和鮮桃肉，清新爽脆，整道菜每樣材料既有獨特個性，卻又互相配合，非常厲害的配搭。

之後奉上的是洋葱湯，賣相很特別，與傳統的洋葱湯不一樣，用大量洋葱和紅酒煮溶再隔渣而成，十分香濃醇厚，配上自家製的洋葱雪糕，一冷一熱，呈現出多種變化刺激味蕾。

到主菜了，聽說是它令餐廳奪回3星的一道菜，法國多寶魚配北海道海膽汁。魚肉結實，上面鋪上香烤杧果和鮮甜的海膽汁可平衡酸甜度，帶出層次。

再來另一主菜是法國乳鴿胸，配菜為鵝肝和薯仔泡芙。乳鴿胸煮至3成熟，肉質鬆軟，帶點酒香。鵝肝外層微焦，裏面卻像雪糕般軟滑，而薯仔泡芙用手拿着吃是最好不過，十分香脆可口。

最後一道菜是我最愛吃的芝士，我選了法國產Comté，因為一般香港能買到的最長熟成時間為36個月，只有這裏有48個月熟成的Comté，味道濃郁，裏面有芝士熟成的結晶體，咬下像餅碎，非常滋味，也是這餐最滿足的一刻。

饕廚貼士：簡易製薯仔泡芙

薯仔泡芙即Pomme Soufflé，是傳統的法國小吃，通常用來做伴碟，家中也可以做，首先把薯仔去皮切薄片，中間夾着薯粉，用蛋白搽表面，放進攝氏190度溫炸製，配合晃油至脹起即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）