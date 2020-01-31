Porsche 718 GTS 4.0 也回歸N.A.

繼去年中，保時捷（Porsche）為718車系發表採用N.A.自然吸氣動力配置的全新頂級車型718 Cayman GT4/ Boxster Spyder ，踏入新一年再為718帶來另外兩款同屬高性能的 GTS 4.0車型，包括硬頂版 718 Cayman GTS 4.0 及開篷版718 Boxster GTS 4.0。

全新718 GTS 4.0 ，無論是Cayman和Boxster，動力核心同採用 4.0L六汽缸水平對向N.A引擎，最大馬力400ps，引擎最高轉速可達7,800rpm。搭配六前速手波，由靜止加速至100km/h只需4.5秒，極速293km/h。

整合機械式後軸限滑差速器的PTV扭力分導、PSM車身動態穩定、PADM主動式引擎支撐、附升級版賽道精確應用程式的Sport Chrono套件及及高度下調了20mm的PASM保時捷主動式懸掛調整系統，均屬標準配備。另提供可下調10mm的PASM運動懸掛供選配。