LEGO奧脫福埋身睇　魔迷：「細位令人感動！」

曼聯在蘇B帶領下戰績尤如過山車，遇強愈強遇弱愈弱，曼迷睇到好激心。但所謂贏波一齊贏，輸波一齊輸，勝利球迷容易做，陪球隊走過高山低谷先至難！話時話，做咩突然講波？皆因紅魔、LEGO兩個單位最近突然合作推出「LEGO 10272 Old Trafford–Manchester United」奧脫福球場，日前香港LEGO就與本地曼聯官方球迷會搞咗場睇波發布會，讓粉絲近距離一睹這個1:600「夢劇場」，睇完連會長同死忠都話似！

盒裝屬於LEGO最難砌、最精細的Creator Expert系列，全副共有3,898個零件，砌成後足有47cm長、18.5cm高、39cm闊，分量十足，絕對考驗玩家的收藏能力。球場主要由4邊看台、中間一片草地及四周的懸臂式頂蓋組成，看台可獨立分拆出來，當中包括最為人熟悉的亞歷斯.費格遜爵士北翼看台、對面的卜比.查爾頓爵士南翼看台、最好視野兼擁包廂的西翼看台，以及被稱為記分版看台的東翼看台。

每個看台最少有兩層，砌成後可看到高座與低座位置，而看台上的名稱，以至「THE IMPOSSIBLE DREAM」、「MADE POSSIBLE」、「SIR ALEX 26 YEARS」、「20 LEGEND」等打氣字眼都清晰可見。美中不足是它們與「STRETFORD END」及「MANCHESTER UNITED」等超大字母俱是貼紙，若是印刷件就更具誠意。

其他細心位亦有唔少，例如附有相同比例的奪冠慶祝雙層巴士；場外的曼聯三劍俠銅像，包括丹尼士羅、卜比查爾頓、佐治貝斯，這裏與費Sir銅像一樣以Microfigure呈現。另外，外牆上的一個時鐘定格在3時04分，也就是慕尼黑空難發生的時間，不忘讓玩家紀念。講咗咁多，曼迷又點睇呢﹖曼聯官方球迷會長Bob就表示：「當然開心喇！第一間球會有LEGO出球場喎！望過實物真係好似，尤其是個頂，球迷離遠看便知是奧脫福！好多球迷諗住開售第一日就去買，我當然想買番盒啦！」

另一死忠Dick Sir就力讚官方宣傳，「LEGO揀正雙紅會附近時間宣布推出奧脫福球場，Timing食得好應。我覺得佢好成功將球場微縮化，最感動是草地做到陰陽色，而不是用顆粒咁求其。另外大門口時鐘紀錄了曼聯一段好重要的歷史，好開心LEGO無忽略到這個細位。當然人是貪心的，期待LEGO下一步出曼聯球星公仔，例如99嗰代，或現在的馬達。對我們來說銀包當然傷，但再傷都好我們都會死追！」

LEGO 10272 Old Trafford–Manchester United由2月1日起於香港發售，凡於旺角LEGO認證專門店購買，可獲贈6322501 United Trinity Statue贈品一盒，可砌出曼聯三劍俠，魔迷務必入手！