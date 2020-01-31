昔日放送：藝人失落園　不倫戀排行榜（下）

日本藝能界的不倫戀情，日日新鮮，昨天介紹了五宗不倫戀，今天再介紹多五單，當中大部分都前途盡毀，甚至要退出藝能界，所以幾時都話：一失足成千古恨！

第五位：齊藤由貴

曾經是少女偶像的齊藤由貴，即使不再年輕，但依然在電視劇、電影、舞台劇等眾多領域相當活躍。1994年與大她兩歲的信徒結婚後，育有一子兩女，婚姻一直相安無事，但在2017年，雜誌《週刊文春》及《Flash》指齊藤搞婚外情，與50多歲已婚醫生A先生秘密幽會。齊藤透過事務所發表聲明，承認自己犯錯，「對不起，我會承擔所有責任，包括在未來工作上將會出現的懲罰。」並宣布辭演NHK大河劇《西鄉殿》。

第四位：Becky

以健康形走紅的Becky，2013年Oricon藝人好感度排行第一。但在2016年，Becky被《週刊文春》踢爆與已婚不滿一年的樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音發生不倫關係。事件發生後，Becky的廣告及電視節目都被喊停，近年才逐漸恢復工作。

第三位：小室哲哉

被視為日本音樂教父的小室哲哉，於2018年時被《週刊文春》指帶美女護士回家過夜，疑似與該女性有不倫關係，其後小室召開記者會，鞠躬道歉，表示自己在五、六年前就已經失去「作為男性的能力」，與報道中的女護士絕無男女關係，但由於這件事情帶來的騷動，且照顧妻子與音樂創作無法並存，決定停止一切「自發的音樂活動」。

第二位：上原多香子

前著名音樂組合SPEED的成員之一，亦即今井繪理子的舊拍檔，但爆出醜聞後的際遇卻差天共地！2014年，上原多香子丈夫TENN被發現在車內上吊身亡，原因未明，直至2017年，TENN的弟弟公布TENN自殺前的手機內容，顯示上原多香子與阿部力有外遇，並將外遇責任歸咎於TENN無法生育，疑似是TENN自殺原因。因不倫醜聞，上原多香子的演藝事業被迫中止，只能以昔日存款過活。

第一位：東出昌大

最新鮮熱辣的一位懷疑出軌藝人，而且也是最當打的一位，主演的日劇《刑事和檢事 ～所轄與地檢的24時～》才剛剛推出，卻被爆與太太杏鬧分居，原因是他被發現與女演員唐田英里佳有外遇，而且長達三年之久，而東出昌大亦透過經紀公司承認婚外情並道歉。這次不倫戀之所以轟動，不但因為東出昌大和杏都是主角級藝人，而且東出昌大一向予人Family Man的感覺，加上東出昌大與唐田英里佳有不倫關係時，後者仍未成年，而那時杏還有身孕，種種情況，都令大家對東出昌大極之失望。