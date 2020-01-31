男士深夜：唔好乜都搶　留力睇靚相

【決性11點：熟女天后寫真眾籌】

據日本網絡下載平台FANZA所做嘅調查指，熟女喺日本唔同年齡層嘅AV迷中，都係熱捧嘅題材三甲之一，而講到AV界嘅超人氣熟女優，絕對唔可以唔提堪稱天后級嘅北条麻妃！

【決性11點：鬼滅之刃頂級靚女 巨乳版墮姬】

內地人氣Coser棗糕最近就化身為鬼界的墮姬影了一輯靚相，墮姬屬十二鬼月中的上弦之陸，頭上插着花髻，左臉與右額各有着花朵刺青，性格高傲……

【靚人靚景：長澤茉里奈 春風吹維港】

日本寫真界近期有好多童顏巨乳妹出現，而人氣正持續上升嘅有健康感覺強烈嘅大原優乃，至於前「仮面女子」成員天木純就可以話係當中嘅佼佼者。有咁多童顏巨乳妹彈起，直接令有「最強合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈嘅地位大受威脅，如果唔盡快增值自己，好容易就會被淘汰，所以茉里奈就決定變成艷女！

【決性11點：極品鼠美人 吸睛NO.1】

鼠排行於十二生肖之首，喺日本AV界定係寫真界都有好多出色嘅肖鼠女優，更不約而同地能夠將魅力發揮，論吸睛度絕對可以列於業界頂級。而肖鼠人士有做事態度積極、勤奮努力、頭腦機智、手腳靈巧嘅特點，咁咪好似呢幾位鼠美人咁？

【決性11點：嫩鼠女神 魅力爆燈】

老鼠、老鼠，我哋成日見到嘅老鼠係咪真係好老呢？點解唔可以叫佢哋做嫩鼠呢！提到鮮嫩嘅鼠，日本寫真界同AV界都有唔少肖鼠女優年方廿四歲，胴體鮮嫩誘人，而且仲充滿個人魅力，吸引力真係爆晒燈！

【決性11點：化身貓娘香草 可愛又性感】

如果你平時喜歡玩戀愛冒險遊戲的話，對NEKO WORKs開發的《貓娘樂園》(NEKOPARA)，肯定不會陌生，在PC、PS4、Switch等平台上登場，因大受歡迎而改編為電視動畫，更剛在1月頭新鮮熱辣播出。

【決性11點：女優寫真眾籌 原來有玄機】

日本AV女優喺網上搞寫真集眾籌好似有常態化嘅趨勢，只係過往嘅眾籌集資介紹中，不外乎講吓個女優有幾正，或者以出道N年紀念，作為出寫真集嘅理由，但有人卻發現最近喺網站Campfire度搞寫真集眾籌嘅AV女優優梨舞奈（優梨まいな），其集資理由卻暗藏玄機。