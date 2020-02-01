【玄之又玄】改動家居風水　宜在立春後

立春之後，不妨參考「九宮飛星」之說，調整不同角落的布置，以加強吉星的助力，化解凶星的破壞力。（設計圖片）

好的開始是成功的一半，希望庚子鼠年順順利利，當然要執一執家居布置，而「九宮飛星」之說正可為大家提供一個參考。據關雲麒師傅表示，「九宮飛星」之說流傳了二千多年，「九宮」即九宮方陣，意指每個家宅可按方位劃分為中宮、乾宮、兌宮、艮宮、離宮、坎宮、坤宮、震宮和巽宮，「飛星」則是指天上的星宿，順序為一白貪狼星、二黑巨門星、三碧祿存星、四綠文曲星、五黃廉貞星、六白武曲星、七赤破軍星、八白左輔星和九紫右弼星。每年九星分別飛臨九宮，令相關方位產生變化，要是被吉星拱照，當然要善加利用，若是受凶星影響，則要加以化解。

值得一提，無論是擺放催旺吉星抑或化解凶星的風水物，應於立春之後（註：2月4日下午5點03分正式踏入立春），但為方便記憶，也可於2月5日才開始擺放。

（巽宮）

方位：東南

性質：吉

六白武曲星飛臨，其五行屬金，有利偏財運，在此方位擺放開光招財金元寶，可望從小賭或投資中獲利，還能催動驛馬，令身邊多貴人，桃花運亦不錯。

（離宮）

方位：正南

性質：凶

二黑巨門星飛臨，又稱病符星，無論對生理或心理健康均構成負面影響。由於此凶星五行屬土，土能生金，想化煞的話，可擺放開光銅葫蘆（內裏注入清水）。

（坤宮）

方位：西南

性質：小吉

屬於小吉星的四綠文昌星飛臨，主管智慧，其五行屬木，可在此方位擺放開光文昌塔，可加強其力量，對求學、考試，或處於事業拚搏期的人士特別有利。

（震宮）

方位：正東

性質：大凶

五黃廉貞星飛臨，為九星中凶性最大的，令此方位成為流年三煞方，不宜動土，否則會招徠大病、血光、橫禍等，宜擺放化煞六帝古錢，以減輕其破壞力。

（中宮）

方位：中宮

性質：凶

七赤破軍星飛臨，其破壞力涵蓋不同層面，如受傷、破財、官非，亦有機會招惹小人，其五行屬金，因金生水，可擺放開光招財金元寶，以洩去其金氣。

（兌宮）

方位：正西

性質：吉

九紫右弼星飛臨，此吉星主管結婚、添丁等喜慶，其五行屬火，有意於新一年辦喜事者，可在此方位擺放桃花，進一步催旺運勢，以收招人緣之效。

（艮宮）

方位：東北

性質：吉

一白貪狼星飛臨，屬主管事業、人緣與桃花的吉星，其五行屬水，可於此方位擺放水種植物，以招引桃花，有利偏財、人緣、升官，並可化解太歲。

（坎宮）

方位：正北

性質：凶

凶星三碧祿存星飛臨，可引來小人、是非纏身，有機會導致破財、訴訟、官非等。此星五行屬木，可於此方位擺放3張或9張紅色揮春，以化解是非。

（乾宮）

方位：西北

性質：大吉

八白左輔星飛臨，為主管錢財的大吉星/八運財星，有利正財運及貴人運。此星五行屬土，可利用招財風生水起擺設，以加強其「吸金力」。