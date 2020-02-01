喬丹女生駕到　首個專屬服裝系列面世

Jordan Brand新作一浪接一浪，繼與Dior男裝的重磅聯乘後，品牌亦為女粉絲帶來喜訊，推出首個女生專屬服飾系列，香港會於2月1日起於HER獨家發售。系列主打中性前衞的飛行服套裝，秉承性能至上的理念，結合時下街頭流行風格，帶來包括Jumpsuit、長褲和連帽衞衣等一系列服飾產品。

值得一提的是，飛行服套裝以及部分單品都是從上世紀80年代中期Michael Jordan所穿着的「Wings」系列吸取靈感。實用至上的長褲與飛行員外套設計靈感來自於同樣的理念，高腰以及毛絨質感的帽子充分體現了寬鬆的美學風格，並提供所需的舒適感。此外，每一件單品不僅百搭更兼顧實用性，外套可雙面穿着，Jumpsuit的上半身部分可以搭在腰間，腳踝處可捲起創造出更多造型，又或保持它原來的樣子。口袋的設計減少了對於手袋的依賴，將功能性和美觀完美融合。