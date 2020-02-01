三界五行：肖蛇─享受小康　平安是福

屬蛇的人今年的吉星比凶星少，有很多事情需要小心應對。（互聯網）

生肖屬蛇的人，去年犯沖太歲，今年與太歲相安無事，基本運勢雖然較為安穩，但由於吉星比凶星少，所以有很多事情還需要小心應對。

吉星只有月德一顆，凶星卻有死符、劫煞、小耗。如何趨吉避凶？

月德全名是月德貴人星，帶來平安、健康、好名聲、人緣、財運，可以說是全方位都照顧到，月德如果與主名、主利的大吉星同宮，作用加倍顯著，但今年只單獨一顆月德，惟有靠自己加倍努力，十分耕耘，八分收穫，已經非常感恩了。月德帶來的女貴人比男貴人多，應該主動依靠女長輩、女上司、女同事。男性屬蛇的人，太太、女朋友就是最好的女貴人，未有女朋友，今年多留意屬牛、馬、羊、猴、雞的女同事、舊同學向你釋出的善意。

死符與生死無關，只需要遠離死氣沉沉，保持開朗活躍，多作戶外活動就可以了，但又要提防樂極生悲。劫煞提醒你要加倍小心財物損失，尤其是農曆八月，屬蛇的女性，避免獨自出夜街，人身與財物安全同樣重要。小耗是減少和避免錢財的損失，從你流年的整個星盤分析，財運特點是掙錢艱難、花錢容易，應該正路求財，不宜短線投資，不宜投機博彩，也不宜與親友有金錢合作。「守財奴」和「暴發戶」既然都當不成了，不如就把辛苦掙來的錢，開心花去，換來個「食光花光，身體健康」，也算是非常值得。

方向宇