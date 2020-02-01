美食婷：原來烤餅唔止Naan

一連吃了好幾日賀年菜，係時候轉轉口味，我美食婷就揀選了印度的烤餅，很多人以為印式烤餅叫Naan，點知早排灣仔一間印度餐廳及雞尾酒酒吧主理人Rajeev Bhasin請食飯，一口氣介紹了多款烤餅，這才發現，印度烤餅唔止Naan咁簡單。

南印度以米飯為主，北印度以烤餅作為主食，按用料、質感等分了不同的種類，搓好麵糰後不用發酵就可直接烤，約2至3分鐘就可食用，簡單方便，常見的有以下5款，學識之後，去印度餐廳開飯就唔怕唔識柯打喇！

Naan

最為外國人熟悉的烤餅名稱，麵糰會放入Tandoor爐壁上烤成，原味以外，還會加入芝士、蒜頭或忌廉等製作，餅皮較厚但入口鬆軟，顏色較白，基本上配任何食物都合適。而原味較適合配辛辣食物，蒜蓉味則可配海鮮，利用蒜香帶出鮮味。

Roti

以小麥粉製作，過程無加牛油，質感較厚身，相對健康，當地人由早餐到晚餐都會將其當作主食。

Bhatura

用白麵粉製作，是不少印度人早餐必食之物，經油炸後會膨脹起來，造型較圓潤，傳統會配豆蓉來吃，不會配其他食物，類似西餐必吃火腿煎雙蛋、中式的油炸鬼配白粥等。

Paratha

用鷹嘴豆磨成粉製作，無麩質更健康，入口脆身，有點似台灣的葱油餅，多層次的餅皮內亦可加入不同配料，如原味和薄荷、芝士、忌廉等，也會加入薯仔、洋葱和椰菜花等伴食，也適合和濃味的羊肉一起吃，既吸汁又不會搶味。

Dosa

流行於南印度一帶，麵糰搓平烤成薄薄而大大塊的烤餅，金黃色很酥脆，烤好後會抹上用Masala調味的蔬菜糊來食用。