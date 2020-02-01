Jean Paul Gaultier盛大時裝騷　告別時裝舞台

縱橫時裝界超過50年的時裝界老頑童Jean Paul Gaultier，於2014年宣布結束Ready-to-wear系列專注設計Haute Couture高級訂造系列。到今年初設計師竟宣布，於1月舉行的Paris Haute Couture Fashion Week舉行最後一場Fashion Show，令大家非常意外及可惜。雖然大家都非常不捨得及傷感，不過向來愛玩的Gaultier就以別開生面的熱鬧方式，等大家一齊開心地享受這個最後一次Fashion Show。

Fashion Show於巴黎Théâtre du Châtelet舉行，無論台上台下都星光熠熠，時裝騷雲集多位頂級名模包括Erin O'Connor、Coco Rocha、Karlie Kloss、Gigi及Bella Hadid、以及Gaultier的靈感女神兼Couture Director Farida Khelfa，另還邀請Boy George、Dita Von Teese及Paris Jackson等助慶演出。多位設計師包括Pierre Cardin、Nicolas Ghesquiere、Christian Louboutin、Christian Lacroix及Dries Van Noten等亦到場欣賞演出。

整個表演以搞鬼手法先以葬禮形式掀幕，然後多位模特兒陸續登場展出多達230套裝束，服裝由舊有系列循環再造而成，當然不少得Gaultier最標誌性的設計如水手套、Corset束衣、Tuxedos禮服、Trompe-l'oeil錯視圖案、以領呔及手套等拼湊成的服飾等等。一眾Gautlier名人名模好友聚首一堂，加上Boy George歌唱表演令全場氣氛High爆。完騷後Gaultier表示雖然這是個人最後一個Runway Show，但他永不言休，會以其他形式繼續其時裝事業，如將他的Fashion Freak Show帶到俄羅斯演出，而他的Gaultier Paris Label將會以全新概念推出，據說可能會邀請不同嘉賓設計師合作，各位時裝迷要拭目以待。