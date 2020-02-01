4、5、6月去歐洲　和你跑馬拉松

貝爾法斯特的Deep River Rock Belfast City Marathon起點，背景是英倫風十足的Stormont Castle。（互聯網）

難得一身好本領，疫症令渣馬跑不了……

唉，不過病毒無情，今次取消又的確有理。但唔想令一身好本領埋沒，又或者腳癢癢想大顯身手，不如去歐洲跑跑吧！

希臘尋找阿歷山大

4月12日於希臘會舉行自2006年開辦的Alexander the Great Marathon，起點正是一代王者阿歷山大大帝的出生地Pella，至海邊的希臘第二大城市Thessaloniki。雖然全馬賽事備受國際認可，而且高手林立，但會方同時備有5及10公里賽事，讓大眾也可感受這項盛事。

貝爾法斯特感受英倫風

想感受英倫風又清風送爽的，5月3日則有北愛爾蘭貝爾法斯特市中心的Deep River Rock Belfast City Marathon，由市郊東北部的Prince of Wales Avenue開始，順道可欣賞身後的Stormont Castle，再走往市中心的City Hall和Big Fish雕像，至Ormeau Park。跑罷再去看鐵達尼號紀念館就Perfect啦！

列支敦士登跑上山

兼跑城市無難度？咁就要試試6月6日於郵票小國列支敦士登舉行的LGT ALPIN-MARATHON了！它是號稱唯一跑山的馬拉松，會由平坦的萊茵山谷小鎮Eschen開始，沿河途經Buchs及首都Vaduz，便會進入海拔576米攀升至最高1,771米的最後10公里路段，當中皇室家族居住的Princely Castle亦可觀賞得到，有興趣的可以挑戰一下啊！