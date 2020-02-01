《美少女戰士》超夢幻聯乘

由日本知名女漫畫家武內直子於90年代所創作的動漫名作《美少女戰士》，自1992年推出以來深受動漫迷所追捧，不論推出漫畫、動畫、電玩遊戲或者各式各樣聯名產品都必定引起哄動。3年前，適逢《美少女戰士》誕生25周年，本地服裝品牌：CHOCOOLATE已經率先與其攜手打造了一系列精品，大受歡迎以至翌年雙方亦再次合作。踏入2020年，最新一回：CHOCOOLATE〡《美少女戰士》聯名系列就以動畫系列第五部作品《Sailor Stars》為靈感，分別以「少女世界」、「古典世界」及「未來世界」三大主題貫穿一系列夢幻華麗的聯名單品，除了有月野兔、火野麗、水野亞美、木野真琴及愛野美奈子五位大家耳熟能詳的美少女戰士之外，系列更加入了核心角色包括：外太陽系戰士及Sailor Starlights，將他們變成多款印花圖案融入單品當中。

今回聯名系列除了推出各款服飾單品之外，亦一如以往打造了一系列設計精美的配飾及擺設，當中最為矚目的就是採用1：1比例設計的天馬Stallion Rave枱燈，燈光可以自行調較為單色或漸變色。另外還有推出月野兔變身盒外形的便攜式藍牙揚聲器、奧地利水晶耳環組合及心形繡花圖案絲絨側揹袋，夢幻得來又夠實用，Fans絕對要一件不漏全部帶晒返屋企。