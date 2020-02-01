新春養生全攻略　女中醫公開保養心法

新年新希望，身體健康是享受美麗人生的入場卷。究竟春節該怎麼保健養生？讓我們一起看看中醫經典《黃帝內經》的養生妙招吧——「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春氣之應養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少。」

心法一：夜睡早起多活動

立春之後，好多朋友都感覺身體疲乏，精神不振，常常昏昏欲睡，中醫一般稱之為「春困」。《黃帝內經》認為，人們該順應一年四季氣候變化的規律和特點，調整睡眠與運動。在春天，睡得太多反而會感覺更疲累，若能早些起床多做點戶外活動，則能讓身心舒展，增強人體適應自然的能力，避免疾病發生。

心法二：慎避風寒，小心病毒從口和鼻入侵

武漢肺炎疫情持續，加上初春天氣乍暖還寒，人們尤其應注意頸肩背部保暖，勿讓寒邪傷害體內生發之陽氣，穿衣服適宜下身厚上身薄，以適應陽氣上升，讓氣血運行順暢。由於肺為「嬌臟」，是較弱的臟腑，外邪會通過口和鼻入侵人體的肺臟，從而引起發熱、咳嗽、痰多、氣促等等的症狀。肺炎較常見的是痰熱，會有黃綠色的膿痰，如出現痰阻會加重肺氣鬱閉而加重病情。為防止感染疫症，人們應加強注意個人和環境衞生，經常保持雙手清潔。

心法三：保持好心情

春屬木，與肝相應。肝主疏泄，在志為怒，惡抑鬱而喜調達。故春季養生必須保持心情舒暢，多做些讓你快樂讓你笑的事情，忌發怒憂鬱。

心法四：飲食清淡多蔬菜

春季人們易上火，因此飲食宜清淡，宜多食新鮮蔬菜（如胡蘿蔔、南瓜、番茄、青椒、芹菜），也可在食材中加入山藥、薏仁、馬蹄、蓮子、百合等藥材補虛養胃，健脾養心。忌油膩、生冷及刺激性食物。若吃火鍋、辛辣過後，出現咽喉乾涸、口渴、咽痛、大便秘結等所謂「熱氣」症狀，可飲一些綠豆湯、薄荷茶、菊花茶清熱降火。若還未能解決「熱氣」的問題，建議諮詢中醫師意見。

春天萬物生長旺盛，正是保健調養身體的好時機，願大家身心健康迎新年 。

曾覺知中醫師

香港大學精神健康碩士，結合中醫學治療情緒疾病。

生於中醫世家，承傳父親多年腫瘤科、皮膚科的行醫經驗。

曾任職公立醫院，為醫院病房中風病人作治療。

樂於分享、教授養生、美容之道。