【酒遍天涯】Wines of the Century

最近群組內都充斥着不開心訊息──疫情及傳奇球星殞落，酒友都紛紛說今日不知明日事，大家都應該「今朝有酒今朝醉，明日愁來明日當。」打開酒櫃，選最好的酒與最想見的人分享。想見的人就約會見個面，天知道大家緣分能有多深？時間有限，但機會無限，一切也事在人為。活在當下，所謂花掉了的錢才是你的錢；喝進口的酒才是你的酒；想到這裏，有甚麼葡萄酒我此生想試呢？

我想起20年前看到的一個世紀Dream Case（一Case通常12瓶）。當時年輕，心想來日方長，看到後也不以為然，如今年紀不輕，應該是時候想想有沒有機會去品嘗其中之一二。這個「Wines of the Century」其實是1999年，在20世紀開始前，由Wine Spectator（WS）〈註*〉一眾專業酒評家選出12款他們此生喝過最難忘、最有代表性的19世紀葡萄酒。

這12款葡萄酒既是令他們回味無窮、渴望能再喝多一次，亦是經歷了時間的考驗，多年來一直深深記在他們腦內的經典（須知道這些酒評家他們一天可以試超過100款酒）。他們亦盡量在不同酒區、不同提子去選出代表之作。同時由於有些葡萄酒已經在世上難尋，他們亦建議了較近代在市場上仍然有售的替補之選──「繼承之瓶」。我們來看看這些專業酒評家眼中代表着19世紀的12瓶夢幻組合（The Perfect Mixed Case of the Century)。

1900 Château Margaux（19世紀開始、Bordeaux代表）

繼承之瓶：Château Margaux 1995

1921 Château d'Yquem（甜酒Sauternes代表）

繼承之瓶：Château d'Yquem 1989

1931 Quinta do Noval Nacional（Port酒代表）

繼承之瓶：Quinta do Noval Nacional 1994

1937 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti（Burgundy之王、Pinot Noir代表）

繼承之瓶：Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1995

1941 Inglenook Cabernet Sauvignon Napa Valley（美國Napa Valley代表）

繼承之瓶：Ridge Monte Bello Santa Cruz Mountains 1994

1945 Château Mouton Rothschild（二戰結束之年，被稱為「Victory Vintage」，另一波爾多代表）

繼承之瓶：Château Latour 1990

1947 Château Cheval Blanc（波爾多右岸St.-Emilion代表）

繼承之瓶：Château Lafleur 1982

1955 Biondi-Santi Brunello Di Montalcino Riserva（意大利Tuscany代表）

繼承之瓶：Sassicaia 1985

1955 Penfolds Grange Hermitage（澳洲代表）

繼承之瓶：Penfolds Grange 1990

1961Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle（Rhône Valley代表）

繼承之瓶：E. Guigal Côte-Rôtie La Mouline 1990

1961 Château Pétrus（波爾多右岸之王、Merlot代表）

繼承之瓶： Château Pétrus 1989

1974 Heitz Cabernet Sauvignon Napa Valley Martha's Vineyard（另一美國加洲代表）

繼承之瓶：Araujo Cabernet Sauvignon Napa Valley Eisele Vineyard 1994

以上12款，我一款也沒有試過，他們的繼承之瓶倒也喝過4款。對我來說，問題不是喝甚麼酒，而是跟甚麼人喝。能夠跟自己喜歡的人分享大家都喜歡的酒，能夠談天說地、暢所欲言，就已經不枉此葡萄人生！如果只能選一瓶酒，你會想喝那一瓶？如果只能找一位人，此刻你想起的又會是誰？

〈註*〉

Wine Spectator是在美國出版的葡萄酒雜誌，每年亦為過萬款葡萄酒作評分**。1976年創刊，每年出版15期，現提供印刷版及網上電子版（2012年全球發行量近40萬冊），全球最受歡迎及最有影響力葡萄酒雜誌之一。

註**：大家買酒時看到的評分開頭如果是WS就是他們以100分為滿分的評分。

WS評分準則如下：

95–100 – Classic：a great wine

90–94 – Outstanding: a wine of superior character and style

85–89 – Very good: a wine with special qualities

80–84 – Good：a solid, well-made wine

75–79 – Mediocre：a drinkable wine that may have minor flaws

50–74 – Not recommended

其他評分機構/酒評家簡寫如下：

BH- Allen Meadows Burghound

JS- James Suckling (Ex-Senior Editor of Wine Spectator)

RP- Robert Parker's Wine Advocate

ST- Stephen Tanzer International WIne Cellar

WE- Wine Enthusiast

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）