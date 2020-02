【酒遍天涯】Wines of the Century

Wines of the Century(互聯網)

最近群組內都充斥着不開心訊息──疫情及傳奇球星殞落,酒友都紛紛說今日不知明日事,大家都應該「今朝有酒今朝醉,明日愁來明日當。」打開酒櫃,選最好的酒與最想見的人分享。想見的人就約會見個面,天知道大家緣分能有多深?時間有限,但機會無限,一切也事在人為。活在當下,所謂花掉了的錢才是你的錢;喝進口的酒才是你的酒;想到這裏,有甚麼葡萄酒我此生想試呢?

我想起20年前看到的一個世紀Dream Case(一Case通常12瓶)。當時年輕,心想來日方長,看到後也不以為然,如今年紀不輕,應該是時候想想有沒有機會去品嘗其中之一二。這個「Wines of the Century」其實是1999年,在20世紀開始前,由Wine Spectator(WS)〈註*〉一眾專業酒評家選出12款他們此生喝過最難忘、最有代表性的19世紀葡萄酒。

這12款葡萄酒既是令他們回味無窮、渴望能再喝多一次,亦是經歷了時間的考驗,多年來一直深深記在他們腦內的經典(須知道這些酒評家他們一天可以試超過100款酒)。他們亦盡量在不同酒區、不同提子去選出代表之作。同時由於有些葡萄酒已經在世上難尋,他們亦建議了較近代在市場上仍然有售的替補之選──「繼承之瓶」。我們來看看這些專業酒評家眼中代表着19世紀的12瓶夢幻組合(The Perfect Mixed Case of the Century)。

1900 Château Margaux(19世紀開始、Bordeaux代表)

繼承之瓶:Château Margaux 1995

1921 Château d'Yquem(甜酒Sauternes代表)

繼承之瓶:Château d'Yquem 1989

1931 Quinta do Noval Nacional(Port酒代表)

繼承之瓶:Quinta do Noval Nacional 1994

1937 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti(Burgundy之王、Pinot Noir代表)

繼承之瓶:Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1995

1941 Inglenook Cabernet Sauvignon Napa Valley(美國Napa Valley代表)

繼承之瓶:Ridge Monte Bello Santa Cruz Mountains 1994

1945 Château Mouton Rothschild(二戰結束之年,被稱為「Victory Vintage」,另一波爾多代表)

繼承之瓶:Château Latour 1990

1947 Château Cheval Blanc(波爾多右岸St.-Emilion代表)

繼承之瓶:Château Lafleur 1982

1955 Biondi-Santi Brunello Di Montalcino Riserva(意大利Tuscany代表)

繼承之瓶:Sassicaia 1985

1955 Penfolds Grange Hermitage(澳洲代表)

繼承之瓶:Penfolds Grange 1990

1961Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle(Rhône Valley代表)

繼承之瓶:E. Guigal Côte-Rôtie La Mouline 1990

1961 Château Pétrus(波爾多右岸之王、Merlot代表)

繼承之瓶: Château Pétrus 1989

1974 Heitz Cabernet Sauvignon Napa Valley Martha's Vineyard(另一美國加洲代表)

繼承之瓶:Araujo Cabernet Sauvignon Napa Valley Eisele Vineyard 1994

以上12款,我一款也沒有試過,他們的繼承之瓶倒也喝過4款。對我來說,問題不是喝甚麼酒,而是跟甚麼人喝。能夠跟自己喜歡的人分享大家都喜歡的酒,能夠談天說地、暢所欲言,就已經不枉此葡萄人生!如果只能選一瓶酒,你會想喝那一瓶?如果只能找一位人,此刻你想起的又會是誰?

〈註*〉

Wine Spectator是在美國出版的葡萄酒雜誌,每年亦為過萬款葡萄酒作評分**。1976年創刊,每年出版15期,現提供印刷版及網上電子版(2012年全球發行量近40萬冊),全球最受歡迎及最有影響力葡萄酒雜誌之一。

註**:大家買酒時看到的評分開頭如果是WS就是他們以100分為滿分的評分。

WS評分準則如下:

95–100 – Classic:a great wine

90–94 – Outstanding: a wine of superior character and style

85–89 – Very good: a wine with special qualities

80–84 – Good:a solid, well-made wine

75–79 – Mediocre:a drinkable wine that may have minor flaws

50–74 – Not recommended

其他評分機構/酒評家簡寫如下:

BH- Allen Meadows Burghound

JS- James Suckling (Ex-Senior Editor of Wine Spectator)

RP- Robert Parker's Wine Advocate

ST- Stephen Tanzer International WIne Cellar

WE- Wine Enthusiast

Chill Sir Profile:

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。(查詢:chillsir@outlook.com)