藍寶石鏡頭貼　電鑽都鑽唔爆！

手機屏幕保護貼大家就用得多，最近有廠商連鏡頭都幫大家保護埋！說的是由本地手機配件品牌AMAZINGthing引入的藍寶石玻璃保護貼，由人造藍寶石製成，經過14道加工過程、共500小時打造，製作難度較1天便完工的一般玻璃貼繁複，而且其最大特點是夠「硬」！

一般強化玻璃貼的莫氏硬度只有6.5級左右，此藍寶石玻璃保護貼的硬度卻高達9級，僅次於鑽石的10級硬度。廠方還特別把保護貼交予美國寶石協會 (GIA) 進行認證，結果成功鑑定為人造藍寶石，硬度有保證。

以電鑽做測試，一般玻璃貼6秒左右便被鑽爆，但藍寶石玻璃保護貼鑽了30秒以上仍絲毫無損，夠晒硬淨！硬以外，藍寶石玻璃透明度亦高，因此貼於鏡頭上方也不會影響拍攝質素，也沒有變色、折射等問題。

保護貼現已開售，約售百五元，套裝含有3個保護貼，適合用iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，只需抹乾淨鏡頭再貼上即可，而貼上後也相當實淨，不易脫落。外框則有金、綠、銀及太空灰4色選擇，但實物見顏色分別不算大，若顏色更鮮艷就更具粉飾作用。