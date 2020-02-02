【心理測驗】春天來了　等一個人的季節

立春，是二十四節氣中的第一個節氣，代表春天之開始。所謂「一年之計在於春」，你會為來年訂下怎樣的計劃？每個人都一直在尋求與自己相結合的另一半，如你仍是單身一族，有否想過把春天變成戀愛季節？不妨玩玩這個心理測驗，看看你在等待一個怎樣的人。

【問題】

假設你繪畫一幅以春天為主題的畫作，以下有4組人，你會把哪組人畫在當中呢？

A.穿着結婚禮服的新人

B.聞歌起舞的女郎

C.餵白鴿的男孩

D.置身在花海的少女

【結果分析】

A.火辣伴侶

挑選對象時，你認為吸引力十足的外表，最為重要，接着就是個性，你喜歡熱情如火的對象，享受一見鍾情的感覺，討厭曖昧的男女關係。認識一段很短的時間，雙方就盡展激情，關係進展得很快，恍如經常浸在蜜糖般甜蜜。

B.老實伴侶

俗語有云：「靚仔無本心」，你對此篤信不移。你深信，靚人會較其他人無情，所以外表不是你擇偶的先決條件，內涵反而更重要。你喜歡的多數是一些思想成熟、人品老實的對象。從生活觀察，那些是願意幫助別人、真心待你好的人。

C.理性伴侶

隨着人生的經歷，累積了很多的智慧與幸福感，或許令現在的你更從容地面對一切。你渴望另一半擁有理性的特質，為你提供生活智慧。對方雖然理性，但面對感情時，不時會流露感性的一面，勇於為你遮風擋雨，譜寫細水長流的戀曲。

D.靈魂伴侶

追求心靈滿足的你，在愛情路上，最渴望找到一個與自己心靈百分百脗合的異性。所謂靈魂伴侶，着重精神交流，縱使不常見面，仍分享着彼此的快樂，承擔着彼此的痛苦，沒有過多的分歧，只有不謀而合的默契，能夠互相勉勵，充實自我，體驗人生。