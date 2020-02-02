傳程達意：馬爾代夫有多島綜合度假區

馬爾代夫是何等美麗的人間天堂，相信已不用我多作強調。當地的旅遊模式一直都是以一島一酒店為單位，小小的島上只有一家酒店，遠離人群自成一角的海島假期當然讓人神往，但這模式亦同時缺乏娛樂節目及飲食選擇，以及地道文化的展示。去年新開幕的CROSSROADS Maldives就打破了這固有框框，以綜合度假區的面貌示人，除了擁有兩間風格各異的酒店，更破天荒打造集飲食、娛樂及商務於一身的The Marina at Crossroads，成就馬爾代夫首個、亦是最大的綜合式休閒旅遊目的地。

從首都馬里只需乘15分鐘快艇即可到達的一站式度假區，由四個小島連繫而成，兩個最為靠近的小島構成The Marina，另外兩個分別是典雅奢華的酒店SAii Lagoon Maldives及玩味設計的Hard Rock Hotel Maldives所在地，互相以小橋相連，既自成一角，同時又提供更多娛樂設施。兩間酒店的特色就不在此詳述了，The Marina才是真正為當地旅遊寫下新一頁的主角。它的主要大道是長達800米的海灘之畔，可以找到超過50間商店及餐廳，當中更有亞洲50最佳餐廳得主Ministry of Crab及Nihonbashi，亦有較平易近人的選擇，解決了遊馬代餐飲成本極高的問題。此外，這裏更特別以當地特色建築設計馬爾代夫探索中心及海洋探索中心，前者以有趣的互動展示，介紹保護海洋及珊瑚礁的知識，以及有關當地歷史文化及傳統習俗，讓馬爾代夫更為立體地展現於我們眼前；後者則提供眾多水上活動，包括水肺潛水、浮潛、增殖珊瑚及解放小丑鱼計劃，將天堂的水中生態以不同方式呈現。豐富多樣的活動及餐飲選擇，徹底改變了當地的旅遊模式，勢必吸引不同族群的旅行者。

黃進達