【城市傳聞】坪洲金花廟　求愛最靈？

再過幾天便是元宵節，即中國情人節，接着又會迎來西方情人節，希望提升新一年的戀愛運，當然要趁新正頭祈福。

說到求姻緣，很多人會想起寶雲道姻緣石，其背後隐藏着一則淒美的故事，話說二戰時有日本軍官邂逅了一位水上姑娘，二人迅速墮入愛河，礙於女方家人的強烈反對，這對情侶選擇私奔，但因當時社會動盪，二人最終在石柱旁殉情……事後，有人目睹二人的鬼魂出沒，甚至有人聲稱獲報夢，於是愈來愈多街坊在石柱拜祭，以求安心。

【托夢黃師傅 成一時佳話】

廟宇方面，黃大仙祠、上環濟公廟以及坪洲金花廟都是求姻緣的熱門去處，尤其是後者，廟前有一對對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」，反映其在善信心中的地位。至於金花廟的歷史，可追溯至1762年，廟宇是為供奉金花聖母而設，相傳祂是唐朝之前一位武將之女，天資聰穎，文武雙全，時常行俠仗義，劫富濟貧，其事迹一直在民間廣為傳頌，後來有一名藥師祈求金花聖母保佑其病重的妻子，結果得償所願，為了答謝神恩，這位藥師便在坪洲建廟。值得一提，早期金花廟人流不多，後來有「現代黃飛鴻」之稱的關德興師傅於日本公幹期間獲金花聖母托夢，望他代為宣揚，結果金花廟成為求子求愛的聖地，而關先師拜了金花聖母為師後，更獲英女王頒授MBE勳銜，成為一時佳話。