「Changelings」期限畫廊　為藝術三月掀起前奏

踏入藝術三月前夕，WOAW與創意美術公司Case Studyo率先聯手，企劃Cristina BanBan與Charlie Roberts聯展 「Changelings」，兩位藝術家首度來到香港舉辦畫展，將於 2月12日至3月6日 在灣仔日街WOAW 展出二人最新的畫作系列，Cristina BanBan與Charlie Roberts更特意為聯展分別創作地氈及原木雕塑。

以「Changelings」命題，兩位藝術家同以幽默與大膽的風格，誇張與超現實的人體比例標誌式畫風，藉西方民俗傳說中，擁有能隨意變化形相能力的精靈為創作意念出發，注入各自的解讀與靈感，帶來一系列的畫作，曖昧現實與想像之間的界線，為大眾固有的概念、規範和價值帶來全新的傳釋。

Cristina BanBan & Charlie Roberts「Changelings」期限畫廊

展覽日期：2月13日至3月6日

展覽時間：上午11時至下午8時

地點：香港灣仔日街5號 WOAW Gallery