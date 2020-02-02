印式咖喱燜雞　醬汁辛辣又Creamy

辛香惹味的印度風菜式，往往令人胃口大開，IG@pinchofyum就教大家自製印度Masala醬料來燜煮雞肉，利用多種香料和調味料攪拌成醬，放入密封的玻璃瓶內便可保存。經乳酪和Masala醬醃製的雞肉，煎至金黃後撈起，原鍋的油留下來炒香另一份Masala醬後，加番茄蓉和雞肉煮至熟才加忌廉拌勻便基本完成。雞肉連醬汁和米飯拌勻一起吃，再加點番荽碎添加香氣，米飯吸收了香辣的醬汁，再加上辛香帶微酸的雞肉，好食到飯都扒多一大碗。

Masala醬材料：

洋葱粒 2個

蒜蓉 5瓣

薑片 少許

Masala粉 3湯匙

辣椒粉 1湯匙

薑黃粉 1湯匙

小茴香 1湯匙

丁香 半茶匙

鹽 2茶匙

番荽 1小撮

檸檬汁 1個

其他材料：

雞肉 2磅

乳酪 半杯

茄蓉 2杯

忌廉 1杯

鹽 1至2茶匙

油 少許

做法：

1.Masala醬材料全部攪成蓉做醬料。

2.雞肉加乳酪、1至2湯匙Masala醬醃半小時。

3.燒熱油，雞肉煎至表面金黃撈起。

4.原鍋倒入2至3湯匙Masala醬炒香，倒入茄蓉、雞肉煮勻，加蓋煮10至15分鐘。

5.倒入忌廉煮勻，加鹽調味。

6.上桌後灑番荽碎，或拌飯一起吃。