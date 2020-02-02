印式咖喱燜雞　醬汁辛辣又Creamy

2020年02月02日 13:00
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    攪拌醬汁時可將食材攪碎一點，令醬料更滑。（互聯網）
    辛香惹味的印度風菜式，往往令人胃口大開，IG@pinchofyum就教大家自製印度Masala醬料來燜煮雞肉，利用多種香料和調味料攪拌成醬，放入密封的玻璃瓶內便可保存。經乳酪和Masala醬醃製的雞肉，煎至金黃後撈起，原鍋的油留下來炒香另一份Masala醬後，加番茄蓉和雞肉煮至熟才加忌廉拌勻便基本完成。雞肉連醬汁和米飯拌勻一起吃，再加點番荽碎添加香氣，米飯吸收了香辣的醬汁，再加上辛香帶微酸的雞肉，好食到飯都扒多一大碗。
    Masala醬材料：
    洋葱粒　2個
    蒜蓉　5瓣
    薑片　少許
    Masala粉　3湯匙
    辣椒粉　1湯匙
    薑黃粉　1湯匙
    小茴香　1湯匙
    丁香　半茶匙
    鹽　2茶匙
    番荽　1小撮
    檸檬汁　1個
    其他材料：
    雞肉　2磅
    乳酪　半杯
    茄蓉　2杯
    忌廉　1杯
    鹽　1至2茶匙
    油　少許
    做法：
    1.Masala醬材料全部攪成蓉做醬料。
    2.雞肉加乳酪、1至2湯匙Masala醬醃半小時。
    3.燒熱油，雞肉煎至表面金黃撈起。
    4.原鍋倒入2至3湯匙Masala醬炒香，倒入茄蓉、雞肉煮勻，加蓋煮10至15分鐘。
    5.倒入忌廉煮勻，加鹽調味。
    6.上桌後灑番荽碎，或拌飯一起吃。
    網址：https://bit.ly/2NLkE6V