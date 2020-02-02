三界五行：肖馬─天道酬勤　平安是福

生肖屬馬的人，今年與太歲相沖，而且無吉曜相助，但是「天行健，君子以自強不息。」這是《易經》的第一卦，給你的啟示是：君子要像天體運行一樣，不管風吹雨打、陰晴圓缺，都自強不息，立於不敗之地去奮鬥。

「天道酬勤」的紅色繩結掛件是流年最佳風水法器，一來，紅色可增加自身正能量；二來，提醒自己將勤補拙。這個繩結，掛在自己辦公室、家居睡房或大廳的正南、東南、西南這三個方位，風水效果更好。

勤奮的最基本條件是健康，天行健的「健」，與自強不息的「強」，是對應的，相輔相成的。「無病是奮鬥資本，健康乃勝利根源。」健康第一，比任何吉星、好運都重要。

明白以上道理，面對以下困難，就不會徬徨憂慮了。

流年凶星有：歲破、欄桿、天哭、大耗。歲破提醒你，四肢受傷、破損的機會大於其他生肖的人，名譽、財富、感情也有損傷危機，佩戴紅玉或黃玉的終身本命佛「大勢至菩薩」吊墜，再加上小心，有利於化解。欄桿象徵求人、求事、求財都經常有阻滯，不要氣餒。天哭是情緒容易低落，必須保持樂觀和鬥志，須知「憂能傷人」，傷心必傷身。大耗是金錢可能有較大的損失，小心被騙、被劫。平安、平穩、平常，是流年的目標，韜光養晦，保本為上，留得青山在，不怕沒柴燒。

方向宇