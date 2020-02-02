美食婷：想愈食愈健康　點可以唔識Superfood

新春期間，大魚大肉，對我美食婷的健康和身材都是一大考驗，一於由今日開始做運動和食得健康啲。早前做瑜伽，和半山一間有機認證商店創辦人Punam Chopra聊天，發現她不但認識體育管理，還成為了紐約綜合營養研究所認證的健康顧問，對健康和食物有相當高要求，我當然把握機會請教她如何揀選近年大熱的超級食物（Superfoood）。

Punam Chopra指Superfoood超級食物泛指營養豐富而對健康很有益的食物，又或可預防疾病的食物，大部分人對Superfood的認知多局限於奇亞籽、藜麥、羽衣甘藍等，其實坊間還有不少健康富營養的超級食物，她即席介紹了幾款超級食物，想學嘢就要留意了。

葫蘆巴籽（Fenugreek）

原產地來自地中海和印度，是一種天然香草，自古開始已有人當藥材使用，它含豐富的纖維、生物鹼、維他命B1、B2、B2、B3、B6和B12等，有指最大功效是能增加母乳分泌、降膽固醇和平衡血糖，保持新陳代謝和排出毒素等。除了放在水中待一晚作飲用外，印度人多用來煮咖喱或炒菜，可以幫助消化，對胃部亦都有正面作用。

印度酥油（Ghee）

當地傳統的食用油，牛油加熱後，從中分解了水分和牛奶脂等後煮出來的油，煙點較牛油高，適合用於煎炸。含維他命A、D、E、K，容易消化而令身體加強吸收，由於它不含乳糖，乳糖不耐症的人士也可食用，大家可當作一般煮食油來使用，也可以用來塗麵包等。

辣木粉（Moringa）

辣木又叫鼓錘樹，原產於印度北部和非洲，將辣木葉磨成粉，味道和顏色有點似抹茶粉。含豐富維他命B12、蛋白質、鈣、胡蘿蔔素、維他命C、鐵質、鉀等，有抗氧化和消炎等作用。多數用來沖泡飲品，素食者也常食用作補充營養。

蘋果醋

蘋果汁發酵後成為醋酸，含果膠、維他命B1 B2、生物素、葉酸、菸鹼酸和維他命C，另外還含有礦物質、鈉、磷、鉀、鈣、鐵和鎂等，有些人會在用餐前混合溫水飲用，又或用來配醬汁撈沙律。飲用蘋果醋有助進消化和減肥，對胃部、皮膚均有正面作用，亦能增加身體免疫能力。

MCT油（中鏈脂肪酸油）

在多種天然食物中都含有的健康油脂，最為人熟悉應是作為椰子油的其中一種成分，另外棕櫊油和乳製品也含有不同百分比的MCT油，被指有助增加新陳代謝、燃燒脂肪，容易為人所吸收而入肝臟再產生酮體，從而為身體提供能量。不建議烹調食用，以免營養流失，可放於咖啡、沙律食用。