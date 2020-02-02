三色桂喱雞少油又惹味 糖尿病患者都啱食
2020年02月02日 17:30
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「三色桂喱雞」營養豐富又惹味，且針對糖尿病人健康需要，是不錯的菜式。（互聯網）
誰也想吃得健康，但對一些病患者來說，在不影響健康的前提下，應如何滿足口腹之欲？
香港專業教育學院（IVE）應用營養學高級文憑學生，早前參加了「第9屆健康飲食設計烹飪比賽（學生組）」，今屆比賽的主題是為糖尿病患者構思一款以雞為主要食材，明火烹調的健康菜式，最後他們囊括冠軍、亞軍、「創新意念獎」、「科技應用獎」及「營養健康獎」五大獎項。
【炮製咖喱雞減少油分】
IVE應用營養學高級文憑二年級學生陳柏錡及何筠靜憑「三色桂喱雞」勇奪冠軍。學生以焗的方法炮製咖喱雞，咖喱中含的薑黃素屬一種多酚類化合物，具有抗炎、抗氧化和保護心血管功能，而以焗方法烹調則可減少雞的油分。有別於傳統以咖喱配薯仔，此菜式選用青蘋果、紅蘿蔔、蘆筍和洋葱等加入焗製，配菜能發揮各自的香味，提升食欲。配菜亦提供不同的營養要素，如蘆筍、洋葱和紅蘿蔔均蘊含豐富的抗氧化成分。再者用上肉桂、丁香等天然香料，讓糖尿病患者可品嘗更豐富的味道，更見健康。
【三色桂喱雞】
材料及份量（6-8人分量）：
基本食材：
雞 1隻
黃洋葱 1個
紅蘿蔔 1條
蘆筍 8條
青蘋果 1個
雞醃料：
咖喱醬 3湯匙
黑胡椒 2茶匙
食鹽 1/2茶匙
紅椒粉 2茶匙
黃薑粉 2茶匙
老抽 1茶匙
麻油 1茶匙
生粉 1/2茶匙
咖喱汁：
咖喱醬 3湯匙
黑胡椒 2茶匙
食鹽 1/2茶匙
紅椒粉 2茶匙
黃薑粉 2茶匙
橙汁 5湯匙
香料包：（用紗布袋）
丁香 少許
香茅 少許
桂皮 少許
檸檬葉 少許
薑 3片
其他：
油 1湯匙
蒜頭 6瓣
乾葱 2顆
蜜糖 少許
烹調方法：
1.雞洗淨，用廚房紙吸乾水分，加入雞醃料醃過夜。
2.焗爐預熱220°C。
3.紅蘿蔔、洋葱、蘆筍、蘋果洗淨切粗件，蒜頭、乾葱切蓉備用。
4.燒熱油鑊，加油1湯匙，加入蒜蓉、乾葱爆香，約煮3分鐘。
5.再加入洋葱，約煮2分鐘。
6.然後加入紅蘿蔔、蘆筍、蘋果約煮5分鐘。
7.最後加入咖喱汁，略炒後熄火，備用。
8.將1/4洋葱、紅蘿蔔、蘆筍、蘋果及香料包放入雞肚裏。
9.焗盤上放另一半洋葱、紅蘿蔔、蘆筍、蘋果，並將雞放於其上。
10.放入焗爐用230°C 焗約20-25分鐘。
11.把雞取出並將少量蜜糖塗在雞的表面。
12.轉220°C焗約20-25分鐘至全熟，即可上碟。