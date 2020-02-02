三色桂喱雞少油又惹味　糖尿病患者都啱食

「三色桂喱雞」營養豐富又惹味，且針對糖尿病人健康需要，是不錯的菜式。（互聯網）

誰也想吃得健康，但對一些病患者來說，在不影響健康的前提下，應如何滿足口腹之欲？

香港專業教育學院（IVE）應用營養學高級文憑學生，早前參加了「第9屆健康飲食設計烹飪比賽（學生組）」，今屆比賽的主題是為糖尿病患者構思一款以雞為主要食材，明火烹調的健康菜式，最後他們囊括冠軍、亞軍、「創新意念獎」、「科技應用獎」及「營養健康獎」五大獎項。

【炮製咖喱雞減少油分】

IVE應用營養學高級文憑二年級學生陳柏錡及何筠靜憑「三色桂喱雞」勇奪冠軍。學生以焗的方法炮製咖喱雞，咖喱中含的薑黃素屬一種多酚類化合物，具有抗炎、抗氧化和保護心血管功能，而以焗方法烹調則可減少雞的油分。有別於傳統以咖喱配薯仔，此菜式選用青蘋果、紅蘿蔔、蘆筍和洋葱等加入焗製，配菜能發揮各自的香味，提升食欲。配菜亦提供不同的營養要素，如蘆筍、洋葱和紅蘿蔔均蘊含豐富的抗氧化成分。再者用上肉桂、丁香等天然香料，讓糖尿病患者可品嘗更豐富的味道，更見健康。

【三色桂喱雞】

材料及份量（6-8人分量）：

基本食材：

雞 1隻

黃洋葱 1個

紅蘿蔔 1條

蘆筍 8條

青蘋果 1個

雞醃料：

咖喱醬 3湯匙

黑胡椒 2茶匙

食鹽 1/2茶匙

紅椒粉 2茶匙

黃薑粉 2茶匙

老抽 1茶匙

麻油 1茶匙

生粉 1/2茶匙

咖喱汁：

咖喱醬 3湯匙

黑胡椒 2茶匙

食鹽 1/2茶匙

紅椒粉 2茶匙

黃薑粉 2茶匙

橙汁 5湯匙

香料包：（用紗布袋）

丁香 少許

香茅 少許

桂皮 少許

檸檬葉 少許

薑 3片

其他：

油 1湯匙

蒜頭 6瓣

乾葱 2顆

蜜糖 少許

烹調方法：

1.雞洗淨，用廚房紙吸乾水分，加入雞醃料醃過夜。

2.焗爐預熱220°C。

3.紅蘿蔔、洋葱、蘆筍、蘋果洗淨切粗件，蒜頭、乾葱切蓉備用。

4.燒熱油鑊，加油1湯匙，加入蒜蓉、乾葱爆香，約煮3分鐘。

5.再加入洋葱，約煮2分鐘。

6.然後加入紅蘿蔔、蘆筍、蘋果約煮5分鐘。

7.最後加入咖喱汁，略炒後熄火，備用。

8.將1/4洋葱、紅蘿蔔、蘆筍、蘋果及香料包放入雞肚裏。

9.焗盤上放另一半洋葱、紅蘿蔔、蘆筍、蘋果，並將雞放於其上。

10.放入焗爐用230°C 焗約20-25分鐘。

11.把雞取出並將少量蜜糖塗在雞的表面。

12.轉220°C焗約20-25分鐘至全熟，即可上碟。