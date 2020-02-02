對於藤原浩（Hiroshi Fujiwara）點石成金嘅能力，相信無咩人會懷疑，90年代開始活躍於潮流界亦曾經打造過多個人氣潮流品牌，雖然當中不少品牌都已經壽終正寢，但對於聯名當食生菜嘅「教父」，基本上任何事物只要得到佢老人家用個「閃電」（fragment design）劈一劈都定必立刻升價百倍。

是次由Luke Meier及Arnaud Faeh共同創立的高級服裝品牌OAMC就邀請fragment design聯名推出Capsule Collection，當中分別會有Peacemarker Liner Jacket、M-65 Field Jacket、Crewneck、Hoodie、L/S Tee、S/S Tee及Swiss Army Bottle合共7款單品登場，除了各款服飾單品用上高級意大利棉去打造之外，最重要當然係要喺背部印上大大個fragment design圓形閃電圖案及Peacemarker字樣，唔係點樣叫你課金先！