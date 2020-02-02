第4代ThinkPad X1 Yoga　升級新CPU

Intel 10代處理器推出已經一段時間，而各大廠商的Laptops亦開始作出硬件更新。當中Lenovo上年年頭推出的第4代ThinkPad X1 Yoga亦有更新，用家可以選擇Intel Core i5-10210U處理器或Intel Core i7-10510U處理器，配合8GB或16GB LPDDR3 RAM以及256GB至1TB的SSD，效能有保證。新機最大賣點當然是全鋁機身以及360度鉸鏈，加上機側附設ThinkPad Pen Pro手寫筆，支援2048級筆壓，插入機底的筆槽即可充電，記事或繪圖都非常方便。其他功能與原版相同，包括14吋2K或4K觸控屏幕、背光鍵盤、Dolby Atmos喇叭系統、18小時續航力等，另支援Rapid Charge，1小時可充至80%電量。ThinkPad系列一向主攻商務客，私隱功能就最受關注，因此ThinkPad X1 Yoga亦加入ThinkShutter實體鏡頭蓋以及PrivacyGuard電子屏幕防窺功能，相當貼心。