4K大屏　去到邊睇到邊！

便攜式屏幕除了可當作電腦分屏外，近年亦愈多愈來人買來接駁手機或遊戲機，當作流動電腦或打機之用。來自美國的Better DiGi最近在港推出Xcreen2go U15HT，這個15.6吋手提芒不但擁有4K解像度（3,840×2,160）及282ppi像素密度，更支援100% sRGB色域、400cd/m2超高亮度及1,000 : 1對比度，可得出最清楚準確的4K畫面，照顧專業用戶如攝影師需要。

U15HT的機殼以航空級別鋁合金配合CNC工藝製作，重量僅0.67kg，女士也能單手拎起。它另有不少細心位，例如支援多點觸控，能夠輕撥睇相或雙指縮放相片，用落似足平板電腦 ; 又配有磁吸式封套，保護屏幕免刮花之餘，還可調節角度，方便以不同視覺觀看。

戶外使用最怕突然無電，此機內置4K信號模塊控制電路，功耗低至16 Watt，比一般4K屏幕要24 Watt要節能得多。而實測所見，若不是顯示4K內容，用尿袋或手機經Type-C介面也推得郁，而且畫面保持穩定，相當慳電！提到接駁，此機可連接Mac機及iPad，並可直駁PS4、Nintendo Switch等遊戲機，手機若支援Samsung Dex或Huawei EMUI平台也能夠即插即用變PC，兼容度相當高。

此屏幕現已上市，售價接近4千元，同期有便宜一點兼相同尺寸的U15FT選擇，解像度降至1,080p，sRGB顯示色域也降至99%，預算不足可以考慮。