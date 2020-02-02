【決性11點】愛情衰邊瓣？

過幾日就是元宵，即是中國情人節，想好和情人怎樣甜蜜度過了嗎？若你現時仍然單身，或和情人感情不順，有否想過是那裏出了問題呢？

Q.假如你和男友吵架，一個人走到郊外散心，卻不小心迷路了，你遇到愛神說只要吃下她給你的一顆糖果，就可以和男友和好如初，你認為這顆糖果應該是以下哪種款式？

A.紅白條紋糖

B.彩色鑽石糖

C.七彩星星糖

D.橙色圓形糖

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答案分析

A.放下面子

在愛情裏你最大的問題是太愛面子，就算做錯了也不願意承認錯誤，必須要對方認錯，久而久之，再好脾氣的男人也會因為覺得太累而被你嚇跑。

B.拋開偽裝

曾經在感情中受過傷害的你，導致現在的你對愛情缺乏信心，為了保護自己，你惟有戴上面具偽裝，在情人面前也逞強，經常口不對心，令彼此隔膜日深。

C.面對現實

對於愛情，你懷有美好的憧憬，但有時過於理想化便會脫離現實，你和情人很容易因為你不切實際的想法而起爭執，是時候放下幻想，在理想和現實中尋找平衡。

D.找回自信

你對自己缺乏自信，覺得自己條件不佳，沒資格被愛，就算男友對你很好，你也害怕他有日會變心而不敢太投入，這種悲觀性格成為你愛情路上最大的絆腳石。