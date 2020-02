如果嫌細佬之前推介嘅書又厚又長,由興致勃勃開始睇到冇晒心機,今日介紹呢本書《How to free yourself from masturbation 》一定冇投訴,因為只得12頁紙,內容男女都啱睇,如果咁都話唔鍾意真係冇計!至於內容講咩呢?就係自娛啦!大家都知道自娛好正常,亦知道過度自娛對身體有害,以及沉迷自娛會影響喺床上正常發揮,但事實係知啲唔知啲囉!

根據作者Dr. Bila表示雖然自摸係健康活動,但要視乎當事人嘅年齡,因為自摸目的在於釋放身體「產能過盛」嘅一種方法,適合青少年,但成年人甚至叔伯婆嬸就唔合適,單身人士啱使,但已婚人士咪亂嚟!另外,作者絕不鼓勵觀看色情電影,因為自摸本身源於無法進行性行為情況下發生,因此絕非要睇四仔而去自摸,同樣自摸亦唔應該依靠四仔,總結自摸係磨練心智,搵出最健康、最合適自己嘅方法呀!