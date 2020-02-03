東沖有料到：泰國的武漢肺炎情況

首先多謝大家對小弟的關心，我依然健在兼且健康情況仍OK。

至於在武漢肺炎影響下的泰國其實一切如常，學生繼續返學，白領藍領繼續返工，商場繼續營業，活動繼續舉行，唯一不同的是大家多戴了口罩而已。雖然口罩的供應依然短缺，但卻沒有香港的嚴重，售罄的店舖數天後便有新貨補充，某些店舖更讓泰國人可優先及大量購買。一些居泰港人及有生意頭腦的，也會利用自己的方法大量入貨賺錢，人心盡見。

現時每一天都有朋友問我於泰國哪裏可買到口罩，我只能說要碰幸運，曼谷大街小巷都有藥房，但愈大規模的便愈無貨，反而在BIG C及MBK商場樓下的小店舖，有機會可以搵到將盒裝拆開散賣的口罩，售價則是炒價。雖然自己不支持這些發國難財的人，但若然你真的需要自用，在一罩難求下，有幾個傍身也不為過（而且他們的炒價也沒有香港的高）。另外，有酒精成分的消毒藥水及濕紙巾也被搶購一空，可以說物資頗短缺，但幸好泰國有不少生產商，貨源不至於令人擔心。

那麼泰國當地人又是否擔心呢？數日前泰國第3電視台有記者訪問了朱拉隆功醫院的一位醫生，他聲稱已成功研製了一種可對付病菌的藥物，有6位武漢人接受了治療並已康復回國，但願這個消息真的屬實。此外也有泰國人則樂觀地相信，由於當地天氣炎熱，可將細菌熱死！想當年沙士香港十分大鑊，泰國亦沒有多大影響，據我所見街上仍然有3成市民很自信沒戴口罩。究竟天氣熱與細菌存活有否關係呢？小弟真的不清楚。但若這段時間要來泰國的話，只能說記得自備口罩免得左撲右撲，此外亦要避免去人多的地方吧。

胡慧沖