三界五行：肖羊─穩健進取　得心應手

屬羊的人今年與太歲相害，犯「害太歲」其實毋須害怕，因為太歲是不會害人。（互聯網）

生肖屬羊的人，今年與太歲相害。重要的事情再說一遍：太歲是不會害人，只是提醒你，流年要防範一些損害、傷害。但有些人犯「害太歲」人，甚麼都害怕，正所謂「船頭慌鬼，船尾怕賊」，結果甚麼事也做不成了。

害太歲之年，對這個「害」字，正確的做法是，「害人之心不可有」，與人為善，廣結善緣，多聆聽別人、多了解別人，增加自己透明度。有人以為「六害傷六親」，其實一家人，和衷共濟，互助互利，只要沒有害，就一定有利，家和萬事興。

星象顯示，屬羊的人，今年有紫微、龍德、玉堂、地解四顆大吉星拱照，是充滿希望的好時年。紫微是眾星之首，逢凶化吉，單憑一顆紫微星，就足以保平安，中華傳統術數占卜奇葩「紫微斗數」，就以紫微為依據。龍德是大貴人星，帶來人緣、姻緣，更帶來官祿、財帛的好運。玉堂也是大貴人星，帶來桃花、人緣，以及因人脈關係帶來的經濟收益。地解可以化解來自地面的災難，例如地震、路面交通、走路和運動受傷。四星守護，可以大膽進取。

進取不忘穩健，暴敗、六害、天厄這三顆凶星的威脅還須提防。暴敗是意外打擊，居安思危，經常保持警惕和戒備，凡事留有餘地，不可去得太盡。六害是對名譽、事業、財利、親情、感情、健康的損害。天厄是天災，地解星不能化天厄，天氣惡劣、流行疾病，你要加倍小心，有備無患。

方向宇