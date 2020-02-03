火雞麵牙膏　刷出滿口紅牙

火雞麵又有新搞作啦，繼化妝品、口罩之後，把目標轉到了牙膏上面，三養這次與韓國的愛敬集團合作，把愛敬旗下的2080牙膏和火雞麵的IP作結合，推出「2080 Hochi牙膏」。Hochi 既有「皓齒」即乾淨、潔白的牙齒的意思，亦是火雞麵招牌「代言人」Hochi的名字，用來命名再適合不過了。

為了保持火雞麵火辣辣的形象，不但包裝採用了紅色，連裏面的牙膏也造成了紅色。雖然沒有辣味的成分，但為了強調火辣的形象，特地強化了清爽的口感，說白了就是加強版的「薄荷牙膏」，都是對口腔的沖擊。

這次除了推出單品之外，還會推出「2080Hochi 口腔護理便攜套裝」，裏面有一支具美白功效和強薄荷口味的「2080Hochi牙膏」和配套的火紅色牙刷，包裝的密實袋也是相當的可愛又精緻。這牙膏單單看外表的話真的很容易誤會它是用來配麵的辣醬，可謂是相當的搞怪了。「2080Hochi牙膏」現已在CU便利店出售啦，聽說稍後還會推出「火雞芳香劑」，會不會造出甚麼刺鼻的味道呢？真讓人好奇呢！