【坐月湯水】靈芝黑豆南棗雞湯 安神養血

靈芝黑豆南棗雞湯適合產後婦女飲用，有助補氣養血、安神、防脫髮、滋陰養顏、去水腫等功效。（設計圖片）

黑豆性平甘，補脾利水，解毒止汗。黑芝麻性甘平，補益肝腎，潤腸通便。這個湯有補氣養血、安神、防脫髮、滋陰養顏、通便、去水腫等功效。產後第5周及後，便可考慮飲用靈芝黑豆南棗雞湯。

【靈芝黑豆南棗雞湯】

適用︰產後第5周及後

熱量︰605大卡

材料︰

烏雞 半隻

靈芝片 6克

青仁黑豆 30克

桂圓肉 12克

南棗 6顆

黑芝麻油 3湯匙

步驟︰

1.烏雞去頭、去皮及去內臟，洗淨後用3片薑片汆水，斬件備用。

2.靈芝片浸洗；其他材料洗淨備用。

3.黑豆用白鑊炒香，與其他材料及8碗清水一同放入煲內，大火煮滾後，改小火煮3小時。

4.煮好後用黑芝麻油調味，需要時可適量放鹽。

注意：

1.感冒未清者不宜服用。

2.有痰或有火者可不放桂圓。

Profile

佘曉怡註冊中醫師

香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。