口罩斷市！拍片教你自製一個　你敢唔敢試？

於某視頻網站開設頻道、專門炮製DIY短片的minicuteclub，最近推出教人自製口罩的短片，播出不夠一個禮拜，已經有逾20萬人次觀看。（互聯網）

今時今日大家香港人個個都掛住撲口罩，不過就算有錢都未必買得到，事關仲要排隊輪籌呀！而一罩難求的情況並非香港獨有，日本亦同樣面對如此困境，不過辦法總比困難多，日本有唔少網站便教人自製口罩應急，如果驚睇唔明日文嘅話亦唔使驚，一個於某視頻網站開設頻道、專門炮製DIY短片的minicuteclub，數日前便拍攝了短片，一步一步教人做口罩，雖然抗菌能力成疑，但有罩好過冇罩的情況下（至少可以擋吓飛沫），大家不妨學定嚟應急！

只見短片的主持Minorin於片中先後示範手縫簡單面罩及衣車縫的正規版面罩。先講手縫版本，你只要準備一塊有圖案的二層紗布布料，剪成21cm × 41cm的Size，然後再按片中的方法對摺及用針線縫合，最後穿上口罩專用的橡筋便完成。整體步驟不算複雜，但要留意由於紗布布料勁易縮水，建議裁剪前要先將之浸水30分鐘，扭乾後吹2小時才使用。而口罩橡筋方面，成人佩戴的話建議每邊各剪長約30cm。

至於終極的衣車版本，則要分別準備圖案布料及無圖案的二層紗布布料各一塊，前者要剪成17.5cm × 20cm，而後者則是17.5cm × 30cm（亦需先經過浸水處理），之後便可按照片中所教導的方式對摺，並於特定的位置用衣車縫上，最後再穿上從一般口罩拆出的鼻樑鋼線及橡筋便搞掂。相比於手縫版本，這款衣車版本感覺更為專業，而且多了一塊布來阻隔，心理上好似多重保障！

而Minorin講到明自己係首次做口罩，睇見佢都能順利完成，所以毋須擔心難度太高。而且佢話材料全部都可於100日圓店買齊（佢話自己貪靚，先喺手藝用品店Yuzawaya買材料），所以成本唔會高。大家又有冇意欲自製番個呢？