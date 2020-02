生活夜校：情色字典中的Spring　原來係咁解……

2月4日就是立春,春天時分生機處處,而對男士嚟講更係大條道理蠢蠢欲動嘅時候!之但係大家又估唔估得到,原來有唔少同春天Spring有關嘅英文情色俚語,仲有令人睇到興奮無比嘅成人作品添!

【Spring Roll 春卷遊戲】

為咗提升性愛嘅樂趣,真係要花啲心思同加啲創意,就好似中文直譯做春卷嘅「Spring Roll」咁,大家又知唔知佢係一種乜嘢性愛玩意呢?其玩法好簡單,女伴剝光豬後用床單或被鋪捲住自己,要留意頭部同下半身要露出嚟,然後男士就運用自己嘅創意,睇吓點樣用方法嚟情挑對方,最後兩人就嚟個翻雲覆雨。由於被捲實嘅女伴外形好似春卷,因此便得到呢個稱呼。

【Spring Pocket 易睇易明】

用廣東話音譯成嘅英文有好多,好似點心嘅英文Dim Sum、豆腐嘅英文Tofu等,既然係咁嘅話,相信大家都估得到「Spring Pocket」嘅意思係指乜嘢喇!冇錯,佢就係指男士嘅「布袋」。據稱呢個英文俚語嘅出現,係同一套港產電影嘅對白有關,例句:I will barbecue your spring pocket if you dare to interrupt my sex activities.(如果你夠膽阻住我開心嘅話,我會燒你個布袋架!)雖然例句同戲中對白有啲分別,但大家估唔估到係嚟自邊套電影呢?