開箱男：Surface Laptop 3　提升工作效率

所謂新年新景象，上班族想鼠年工作上更有效率，一部幫到手的Laptop當然不可或缺。最近Microsoft就推出新Laptop Surface Laptop 3，硬件、電量都有唔錯表現，究竟吸唔吸引到大家用利是錢換機呢？即睇今期開箱男！

新機包裝盒設計簡單，盒內除了主角Surface Laptop 3，另有火牛以及少量簡介、說明書。當中火牛輸出為15V/4A，65W輸出確保Surface Laptop 3充電速度。而火牛側亦設有一個USB插口，方便用家為手機等裝置充電，可惜呢個USB插口的電壓輸出僅5V/1A，充電效率一般。

Surface Laptop 3備有2個尺寸，分別是15吋以及今次開箱的13.5吋，前者僅提供霧黑與白金2色，而後者除了霧黑、白金，更有沙砂岩及鈷藍色，配色更搶眼。開箱為鈷藍色，實物顏色非常特別，外殼用上鋁金屬物料，而鍵盤及Touchpad旁邊則用上Alcantara皮革，不但外觀更精緻，打字時手托位置亦更加舒適。除了鈷藍色，白金色的鍵盤旁邊亦用上Alcantara皮革，其餘2色的鍵盤旁邊則沿用金屬物料，揀配色時要睇清楚喇！

Surface Laptop系列一向強調效能，而13.5吋及15吋版本各採用不同處理器，家用版13.5吋最高可選配Intel Core i7-1065G7 處理器、16GB DDR4x RAM及512GB SSD；而家用版15吋最高可選配AMD Ryzen 7 3780U Surface Edition處理器、16GB DDR4 RAM及512GB SSD，當中15吋版本的圖像處理效能較高，適合經常剪片、執相的用家。

電量方面，以13.5吋為例，官方表示續航力達11.5小時，而且支援快速充電，1小時內可將電量充至80%，機側的USB-C插口亦可作充電之用，非常靈活。值得一提是，新機的PixelSense觸控屏幕，不但解像度高達2,256×1,504，色彩、可視角表現亦極好；最特別是內置Omnisonic喇叭，雖隱藏於鍵盤下，但聲量輸出、音質都唔錯，加上支援Dolby Audio Premium音效，睇片、煲劇都唔會輸蝕。

定價方面，Surface Laptop 3最入門定價約7千9百元，以10代Intel Core處理器、觸控屏幕的同級Windows型號來說售價合理。而有不少評論亦會將新機與MacBook Pro（MBP）作比較，以同樣Core i5處理器、8GB RAM及128GB SSD的規格比較，MBP定價已高達1萬元有多，而且MBP只採用第8代處理器以及LPDDR3 RAM，但就有Touch Bar觸控欄及Touch ID指紋，各有優點啦！