德國薄鋼鏡架先驅　推出限量Heritage系列

以薄鋼工藝結合三叉鉸鏈專利設計聞名於世的德國眼鏡品牌ic！berlin，其標誌性無螺絲結構鏡架向來深受追求工藝感設計的眼鏡迷愛「戴」。是次品牌就特別為中港台地區推出限量發售的Heritage系列，其設計靈感分別來自大家熟悉的農曆新年舞獅、元宵節花燈、太平清醮搶包山、端午節龍舟中秋節舞火龍共五個傳統文化節慶，設計師亦特意為五款鏡架取命為Lion Dance、Lantern Crafting、Bun Scrambling、Dragon Boat及Fire Dragon Dance。

整個系列鏡框均採用鏤空設計，運用多角度線條勾勒出梨形、威靈頓形及橢圓形前框，每款鏡架分別會推出2至3種配色，當中Lion Dance及Lantern Crafting就會率先登場，另外三款會稍後推出。設計團隊更特意到訪亞洲各國去收集亞洲人普遍頭形數據，為鏡架進行精細微調打造成Asian Fit款式，當中包括：鼻托設計、鏡橋闊度、鏡臂長度及鏡架基礎弧度都加以調整，鏡臂末端亦加厚包覆令鏡框更貼合亞洲人臉形。與此同時，設計師亦特別為Heritage系列每個鏡架款式勾畫出獨特圖騰，並刻印於每副眼鏡的鏡臂內側，將傳統文化特色與舒適性與質感兼備的薄紙鋼鏡架結合起來。