拜祭姻緣石　求超凡「脫獨」

據說位於寶雲道的姻緣石是一塊「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」的神石，形狀似人形。（方偉堅攝）

元宵節和情人節就到，成雙成對、甜甜蜜蜜固然是十分令人羨慕，但還是單身的也不要灰心，有些緣分會遲到但不會缺席。當然，我們也可以去拜姻緣石，祈求美滿良緣快點來到身邊，從止「脫獨」不孤單。

位於灣仔寶雲道的姻緣石相信大家都有所耳聞，據說衪是一塊「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」的神石，形似人頭。相傳在第二次世界大戰時，一位日本軍官與一位水上姑娘相愛，卻遭家人反對，於是他們私奔上山打算相伴相守，最後在石柱旁殉情，附身在人形石頭上，保佑拜祭者的愛情。

要到達姻緣石，可以跟小記一樣在紅磡海底隧道收費廣場乘坐109或113號巴士，在香港華仁醫院站落車，從山腳走上去，約10至20分鐘，但上山的路都是樓梯，會略微吃力。也可以選擇從中環交易廣場坐15號巴士或在金鐘港鐵站坐24M小巴到香港港安醫院落車，由山頂經寶雲道走下去，約20至30分鐘。

到達之後，按照廟祝的指示拜祭即可，記得拜祭時要默念自己的姓名、出生日期、理想型的條件或心上人的姓名。當然拜祭姻緣石也有良辰吉日和最傳統的一套方法，每逢農曆初六、十六及二十六都是拜祭的最好日子，最好是在一個月裏三天同拜，也可以選擇在一天內化三份寶燭，誠心祈求。

最後，祝願大家都能得到石公、石婆的保佑，遇上對的人，有情人終成眷屬、身體健康、幸福美滿。